الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"نقابة الصيادلة": فتح باب الحجز في قرعة تأشيرات الحج غدا

موسم الحج
موسم الحج

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن فتح باب الحجز في قرعة تأشيرات رحلة الحج لعام 1447هـ/ 2026 م، والمخصصة من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للصيادلة فقط، وعددها (5) تأشيرات.

وأوضحت النقابة أنه سيتم استقبال طلبات الصيادلة الراغبين في المشاركة بقرعة التأشيرات خلال الفترة من الثلاثاء 4 نوفمبر وحتى الأحد 16 نوفمبر 2025، وذلك بمقر النقابة العامة للصيادلة في 6 شارع الحديقة – جاردن سيتي، من الساعة 9 صباحًا حتى 3:30 عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.
 

القرعة العلنية وإعلان أسماء الفائزين بالتأشيرات

وأضافت النقابة أن القرعة العلنية وإعلان أسماء الفائزين بالتأشيرات ستُجرى يوم الأحد 16 نوفمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة.


الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج:
1. صورة من جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل صلاحيته عن عام حتى 1 مارس 2027.
2. صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
3. كارنيه النقابة العامة ساري.


وقالت النقابة: إنه سيتم تقديم هذه الأوراق لإدارة السكرتارية بالنقابة العامة للصيادلة خلال مواعيد العمل الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النقابة العامة لصيادلة مصر تأشيرات رحلة الحج بطاقة الرقم القومى النقابة العامة للصيادلة قرعة تأشيرات رحلة الحج وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

مواد متعلقة

الصحة تنفي فرض أي رسوم على تصاريح الدفن: الخدمة مجانية بالكامل

أطعمة يومية تمهد الطريق للإصابة بالنوبات القلبية

سيارات إسعاف بورش كايين فارهة بحفل المتحف المصري الكبير تشعل الجدل، والرعاية الصحية ترد

هيئة الدواء: مصر تضم 179 مصنعا للأدوية و150 للمستلزمات الطبية

وزير الصحة يبحث آليات تطوير المنظومة الصحية الرقمية

وزير الصحة: تشكيل لجنة فنية لوضع ضوابط التعاقد في منظومة صرف الأجهزة التعويضية

انطلاق خدمات الكشف الطبي للحجاج بمستشفيات المؤسسة العلاجية

الصحة تعلن نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف الكبير وتقديم الخدمات لـ81 زائرًا

الأكثر قراءة

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

موعد أول مباراة لبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا والفريق المنافس

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

المزيد
الجريدة الرسمية