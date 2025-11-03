"نقابة الصيادلة": فتح باب الحجز في قرعة تأشيرات الحج غدا

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن فتح باب الحجز في قرعة تأشيرات رحلة الحج لعام 1447هـ/ 2026 م، والمخصصة من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للصيادلة فقط، وعددها (5) تأشيرات.

وأوضحت النقابة أنه سيتم استقبال طلبات الصيادلة الراغبين في المشاركة بقرعة التأشيرات خلال الفترة من الثلاثاء 4 نوفمبر وحتى الأحد 16 نوفمبر 2025، وذلك بمقر النقابة العامة للصيادلة في 6 شارع الحديقة – جاردن سيتي، من الساعة 9 صباحًا حتى 3:30 عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.



القرعة العلنية وإعلان أسماء الفائزين بالتأشيرات

وأضافت النقابة أن القرعة العلنية وإعلان أسماء الفائزين بالتأشيرات ستُجرى يوم الأحد 16 نوفمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة.



الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج:

1. صورة من جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل صلاحيته عن عام حتى 1 مارس 2027.

2. صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

3. كارنيه النقابة العامة ساري.



وقالت النقابة: إنه سيتم تقديم هذه الأوراق لإدارة السكرتارية بالنقابة العامة للصيادلة خلال مواعيد العمل الرسمية.

