الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الدولة البريطاني وممثلو منظمة الصحة العالمية في زيارة لمستشفى زايد التخصصي

وزير الدولة البريطاني
وزير الدولة البريطاني وممثلي منظمة الصحة العالمية بمصر
استقبلت مستشفى الشيخ زايد التخصصي وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط  هاميش فالكونر، يرافقه مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث آخر التجهيزات الطبية لدعم الأزمة في قطاع غزة، وسبل استضافة وعلاج المصابين الفلسطينيين.

شرح مفصل عن الإمكانات الطبية والفنية والإدارية للمستشفى

 

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفد استمع إلى شرح مفصل عن الإمكانات الطبية والفنية والإدارية للمستشفى، مؤكدًا أن تجهيزاتها المتطورة تؤهلها لتكون أحد المراكز الطبية الرائدة في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف عبد الغفار أن الوفد اطّلع على تجربة المستشفى الرائدة في تدريب أطباء الطوارئ، والتي تُنفَّذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم مباشر من الحكومة البريطانية.

اصطحب الدكتور صلاح عمر جودة، مدير المستشفى، الوزير والوفد في جولة ميدانية شملت أقسام الطوارئ، والمعمل، وبنك الدم، والأشعة؛ للاطلاع على آليات العمل ومستوى التجهيزات.

الصحة: إصابة 25 في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب بطريق العاصمة الإدارية

الصحة تنفي فرض أي رسوم على تصاريح الدفن: الخدمة مجانية بالكامل

وفي ختام الزيارة، أعرب الوزير البريطاني عن سعادته البالغة بإمكانات المستشفى وتكامل تخصصاتها، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الحكومة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، وتطلعه لتعزيز التعاون المستقبلي وتوسيع مجالات الشراكة.

