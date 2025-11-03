الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
محافظات

غلق 4 منشآت طبية مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية (صور)

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، شنت حملة على بعض المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة". 

 الأماكن المستهدفة من الحملة 

واستهدفت الحملة المرور على 19 منشأة طبية خاصة في الإسماعيلية من بينها معمل تحاليل، مركز علاج طبيعي، عيادة أطفال، عيادة أنف وأذن وحنجرة، عيادة باطنة، محل بصريات وتخصصات أخرى. 

نتائج الحملة على المنشآت 

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد 4 منشآت طبية وإنذار 5 منشآت طبية خاصة أخرى لتلافي السلبيات والتي تعددت بين مخالفات لاشتراطات التراخيص ومخالفات مكافحة عدوى مما يضر بصحة وسلامة المواطن. 

 

كما تم تحرير محضر أدوية من قِبل هيئة الدواء لمنشأة مخالفة؛ لوجود أدوية مجهولة المصدر بمكان غير مرخص وبعضها غير مسجل بهيئة الدواء المصرية.

ولفتت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة برئاسة دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وتضم في عضويتها دكتورة إيمان محمد، دكتورة سمر محمد، دكتورة آية عبد الناصر وبالتنسيق مع دكتورة ساندي ابراهيم ودكتور أحمد إسماعيل ممثلي هيئة الدواء المصرية، للمرور على المنشآت الطبية الخاصة الغير حكومية.

 

 

ويأتي ذلك طبقًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها؛ حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين وضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. 

