بتعادل مثير، إيفرتون يحرم سندرلاند من وصافة الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة سندرلاند أمام إيفرتون بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاديوم أوف لايت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل هدف التقدم لصالح إيفرتون اللاعب إلمان ندايى في الدقيقة 13 من اللقاء قبل أن يسجل تشاكا هدف التعادل لصالح القطط السوداء.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وفشل سندرلاند في التقدم إلى المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع ليفربول الثالث وبورنموث الخامس، فيما حافظ مانشستر سيتي على مركزه الثاني برصيد 19 نقطة خلف أرسنال المنفرد بالصدارة برصيد 25 نقطة، ورفع إيفرتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

وأعلن ريجيس لي بري المدير الفني لفريق سندرلاند الإنجليزي، تشكيلة فريقه لمواجهة إيفرتون.

تشكيل سندرلاند أمام إيفرتون

يدخل فريق سندرلاند مباراته أمام إيفرتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روبن روفس.

الدفاع: تري هيوم - نوردي ماكيلي - دانيال بالارد - لوتشاريل جيرتيرويدا - رينيلدو ماندافا.

الوسط: بيرتراند تراوري - جرانيت تشاكا - نوح صديقي - إنزو لو في.

الهجوم: ويلسون إيزيدور.



فريق سندرلاند، فيتو

تشكيل إيفرتون أمام سندرلاند

في المقابل، أعلن ديفيد مويس المدير الفني لفريق إيفرتون تشكيلة فريقه لمواجهة سندرلاند والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: جيك أوبراين - جيمس تاركوفيسكي - مايكل كين - فيتالي ميكولينكو.

الوسط: إدريسا جي - جيمس جارنر - إليمان ندياي - كيرنان ديوسبري هال - جاك جريليش.

الهجوم: ثيرنو باري.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

سندرلاند يحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات فاز في خمس مباريات وتعادل في 3 وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

في المقابل، إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات، فاز ثلاث مباريات وتعادل في 3 وخسر أربع مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

