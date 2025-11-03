الإثنين 03 نوفمبر 2025
التشكيل الرسمي لمباراة سندرلاند أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

فريق سندرلاند، فيتو
فريق سندرلاند، فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن ريجيس لي بري المدير الفني لفريق سندرلاند الإنجليزي، تشكيلة فريقه لمواجهة إيفرتون، التي تنطلق بعد قليل، على ملعب ستاديوم أوف لايت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

 

تشكيل سندرلاند أمام إيفرتون

يدخل فريق سندرلاند مباراته أمام إيفرتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روبن روفس

الدفاع: تري هيوم - نوردي ماكيلي - دانيال بالارد - لوتشاريل جيرتيرويدا - رينيلدو ماندافا

الوسط: بيرتراند تراوري - جرانيت تشاكا - نوح صديقي - إنزو لو في

الهجوم: ويلسون إيزيدور
 

فريق إيفرتون، فيتو
فريق إيفرتون، فيتو

تشكيل إيفرتون أمام سندرلاند

في المقابل، أعلن ديفيد مويس المدير الفني لفريق إيفرتون تشكيلة فريقه لمواجهة سندرلاند والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: جيك أوبراين - جيمس تاركوفيسكي - مايكل كين - فيتالي ميكولينكو

الوسط: إدريسا جي - جيمس جارنر - إليمان ندياي - كيرنان ديوسبري هال - جاك جريليش

الهجوم: ثيرنو باري

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يدخل سندرلاند مباراته اليوم أمام إيفرتون وهو يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 9 مواجهات فاز في خمس مباريات وتعادل في إثنيت وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 11 هدفا وإستقبلت شباكه 7 أهداف

في المقابل، يدخل إيفرتون اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 9 مواجهات، فاز ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وخسر أربع مواجهات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وإستقبلت شباكه 12 هدفا  

