الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

68 ناشئة في اليوم الأول لاختبارات الفتيات بمشروع تنمية المواهب

مشروع تنمية المواهب،
مشروع تنمية المواهب، فيتو

أقيمت، اليوم الإثنين، اختبارات الفتيات بالمرحلة الثانية لـ مشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

واستضاف مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، اختبارات الفتيات بالمرحلة الثانية، والتي تمتد ليومين، حيث يتم اختبار المجموعة الثانية غدًا الثلاثاء.

لجنة اختبارات مشروع تنمية المواهب

أقيمت الاختبارات تحت إشراف هاري فارلي، لابان سكوت وروي بيترز مكتشفي المواهب بالاتحاد الدولي "FIFA"، كما تواجد بالاختبارات أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشروع تنمية المواهب الاتحاد المصري لكرة القدم هاري فارلي لابان سكوت الاتحاد الدولي FIFA أحمد الجوهري

مواد متعلقة

بدء المرحلة الثانية لاختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون مع الفيفا (صور)

غير منطقي، أحمد حسن ينتقد الفيفا بسبب مواعيد بطولتي كأس العرب والكونتيننتال

رسميا، الفيفا يعلن أسماء الفائزين بالجوائز الفردية لمونديال الشباب 2025

وفد "فيفا"يشيد، نهاية المرحلة الأولى لمشروع تنمية المواهب FIFA TDS

الأكثر قراءة

إعلام عبري: واشنطن تخشى انهيار اتفاق غزة بسبب حوادث بمناطق سيطرة جيش الاحتلال

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

وكيل التموين بالإسكندرية يقود حملة على الأسواق والمحلات التجارية المخابز البلدية

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر؟

تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق غدا الثلاثاء

مجلس حكماء المسلمين يتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد

زاهي حواس يرد على مهاجمي الحضارة المصرية القديمة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر؟

أستاذ فقه: إكرام السياح واجب شرعي ودليل على الإيمان الصادق (فيديو)

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية