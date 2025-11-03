68 ناشئة في اليوم الأول لاختبارات الفتيات بمشروع تنمية المواهب

أقيمت، اليوم الإثنين، اختبارات الفتيات بالمرحلة الثانية لـ مشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

واستضاف مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، اختبارات الفتيات بالمرحلة الثانية، والتي تمتد ليومين، حيث يتم اختبار المجموعة الثانية غدًا الثلاثاء.

لجنة اختبارات مشروع تنمية المواهب

أقيمت الاختبارات تحت إشراف هاري فارلي، لابان سكوت وروي بيترز مكتشفي المواهب بالاتحاد الدولي "FIFA"، كما تواجد بالاختبارات أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

