رياضة

رسميا، الفيفا يعلن أسماء الفائزين بالجوائز الفردية لمونديال الشباب 2025

الفائزين بالجوائز
الفائزين بالجوائز الفردية لمونديال الشباب 2025

كأس العالم للشباب، أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، الفائزين بالجوائز الفردية لأفضل لاعب والهداف وأفضل حارس مرمى في كأس العالم للشباب بعدما أسدل الستار على البطولة التي أقيمت في تشيلي 2025.

ترتيب هدافي كأس العالم للشباب 

وانتهت بطولة كأس العالم للشباب بتقاسم الأمريكي بنيامين كريماسكي، والكولومبي نيسر فياريال، والفرنسي لوكاس ميشال صدارة ترتيب الهدّافين برصيد خمسة أهداف لكل منهم.

 

وفاز كريماسكي بجائزة الحذاء الذهبي بفضل تفوّقه في عدد التمريرات الحاسمة.

وكان من بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة هم أوليج سالينكو، وليونيل ميسي، وسيرجيو أجويرو، وإيرلينج هالاند.

وعلى صعيد آخر فاز عثمان معما، النجم المتألّق في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة تشيلي 2025، بجائزة الكرة الذهبية، ليُصبح أحدث المنضمّين إلى قائمة أسطورية تضم دييجو مارادونا، وروبرت بروسينيكي، وليونيل ميسي، وسيرخيو أغويرو، وبول بوغبا الذين سبق أن نالوا الجائزة ذاتها.

 

وحل المغربي ياسر الزابيري، صاحب هدفي الانتصار التاريخي للمغرب في النهائي بنتيجة 2-0، في المركز الثاني متوجًا بالكرة الفضية، بينما نال الأرجنتيني ميلتون ديلغادو الكرة البرونزية.

 

أما جائزة القفاز الذهبي، فذهبت إلى سانتينو باربي، حارس مرمى الأرجنتين، الذي تألّق بالحفاظ على نظافة شباكه في أربع مباريات متتالية، مسهمًا بفاعلية في وصول الأرجنتين إلى المباراة النهائية.

وتوج منتخب المغرب بلقب النسخة 24 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي بالفوز على الأرجنتين 2-0، اليوم الإثنين، في المباراة النهائية.

أحرز ياسر زابيري، لاعب فاماليساو البرتغالي، هدفي المغرب في الدقيقتين 12 و29.

 

وأصبح أسود أطلس أول منتخب عربي يحقق اللقب، وثاني منتخب أفريقي يتوج بالكأس العالمية بعد غانا التي حققت اللقب في عام 2009 بالنسخة التي أقيمت في مصر.
 

كاس العالم للشباب بنيامين كريماسكي نيسر فياريال لوكاس ميشال منتخب المغرب

