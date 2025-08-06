وفد "فيفا"يشيد، نهاية المرحلة الأولى لمشروع تنمية المواهب FIFA TDS

فيفا، استضافت مدينة المنصورة اليوم الأربعاء ختام المرحلة الأولى لـ مشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

وشملت المرحلة الأولى التي بدأت يوم 28 يوليو الماضي اختبارات في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأسكندرية والمنصورة، ومن المنتظر أن تشهد المرحلة الثانية زيارة عدد كبير من المحافظات المصرية خلال الفترة المقبلة.

يشرف على المشروع كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وتابع الاختبارات في جميع أيام المرحلة الأولى أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام.

وفد الفيفا في مشروع تنمية المواهب

وأشاد وفد الاتحاد الدولي "فيفا"، والذي ضم أنتوني بافو مدير مشروع الموهوبين في أفريقيا، لابان سكوت ليبي، هاري فارلي وليشو جورجيوسكي مكتشفي المواهب، بالتنظيم والاستقبال الحافل في مختلف المحافظات، وأظهروا سعادتهم بمستوى المواهب التي شاهدوها على مدار أيام اختبارات المرحلة الأولى، كما أكدوا توفير الدعم الكامل خلال الفترة المقبلة، لضمان نجاح المشروع بالصورة المثالية.

ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز، إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين، والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شرابي، إلى جانب راما جويلي المنسق للناشئات، كما يضم محمد اليماني، أحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال المدير الفني للاتحاد وأفضل الكفاءات التدريبية.

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