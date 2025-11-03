الإثنين 03 نوفمبر 2025
رياضة

استبعاد ناصر منسي، أحمد عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك للسوبر المصري

أحمد عبد الرؤوف،
أحمد عبد الرؤوف، فيتو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستسافر إلى الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المحلي.

قائمة الزمالك للسوبر المصري

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الجريدة الرسمية