الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق قبل السوبر المصري

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي خوان بيزيرا ومحمد صبحي وأحمد فتوح لاعبو الفريق خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم الأحد، في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل إصابة ثلاثي الزمالك

وأكد الجهاز الطبي أن البرازيلي خوان بيزيرا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لبعض الفحوصات لتحديد حجم الإصابة.

وأضاف الجهاز الطبي أن محمد صبحي شعر بإجهاد عضلي وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله وتم الاطمئنان على حالته.

وكشف الجهاز الطبي عن تعرض أحمد فتوح لالتحام قوي خلال اللقاء، وتم الاطمئنان على اللاعب وحالته مستقرة.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي"الونش" وأحمد فتوح وأحمد ربيع وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن - أحمد علاء - محمد فتح الله – خالد سطوحي – خالد عوض.

خط الوسط: إسلام محارب – علي حمدي – حامد الجابري – مصطفى الخواجة.

خط الهجوم: كريم طارق.

