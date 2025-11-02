الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يكشف سر عدم إجراء التبديل السادس أمام طلائع الجيش بعد إصابة فتوح

أحمد فتوح
أحمد فتوح

علق مصدر بنادي الزمالك على سر عدم قيام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، بإجراء تغيير سادس، بعد إصابة أحمد فتوح لاعب الفريق في الرأس، خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي اطمأن على سلامة اللاعب، ولم يتم اللجوء للتغيير السادس، لأن ذلك كان سيتطلب خضوع أحمد فتوح لبروتوكول طبي خاص بإصابات الرأس والاشتباه بالارتجاج، وغيابه لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام، إذا كان الارتجاج خفيفا وهو ما كان سيبعده عن المباريات المقبلة.

وأضاف المصدر أن الارتجاج الخفيف يحتاج وفقا للبروتوكول لمدة غياب من 7 إلى 10 أيام، في حين يحتاج الارتجاج المتوسط من 10 إلى 21 يوم راحة، وفي حالة الارتجاج الشديد أو فقدان الوعي يحدد الطبيب مدة الغياب وغالبًا لا تقل عن 21 يومًا.

وأوضح المصدر أن الجهاز الطبي اتفق مع الجهاز الفني على خروج اللاعب وعدم استكمال المباراة دون الحاجة لإجراء تبديل سادس.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي"الونش" وأحمد فتوح  وأحمد ربيع وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك 

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن - أحمد علاء - محمد فتح الله – خالد سطوحي – خالد عوض.

خط الوسط: إسلام محارب – علي حمدي – حامد الجابري – مصطفى الخواجة.

خط الهجوم: كريم طارق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك وطلائع الجيش مباراة الزمالك وطلائع الجيش الزمالك وطلائع الجيش مباشر

مواد متعلقة

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك علي طلائع الجيش بالدوري

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق قبل السوبر المصري

مصدر بـ الزمالك يكشف طبيعة إصابة خوان بيزيرا

حضور جماهيري ضعيف للزمالك أمام طلائع الجيش في ستاد القاهرة (صور)

استبعاد أحمد حمدي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

بيزيرا يقود الهجوم، أحمد عبد الرؤوف يعلن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

مصدر باتحاد الكرة يكشف تفاصيل قرار لجنة شئون اللاعبين بأحقية روقا في مستحقاته ضد الزمالك

الأكثر قراءة

الدوري الممتاز، سيراميكا يتأخر بهدف أمام بتروجت في الشوط الأول

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام المصري بعد مرور 60 دقيقة

حبس 3 من جامعي القمامة بتهمة تعاطي المواد المخدرة في المطرية

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

من تفسير محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة التكاثر وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية