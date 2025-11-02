الزمالك يكشف سر عدم إجراء التبديل السادس أمام طلائع الجيش بعد إصابة فتوح

علق مصدر بنادي الزمالك على سر عدم قيام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، بإجراء تغيير سادس، بعد إصابة أحمد فتوح لاعب الفريق في الرأس، خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي اطمأن على سلامة اللاعب، ولم يتم اللجوء للتغيير السادس، لأن ذلك كان سيتطلب خضوع أحمد فتوح لبروتوكول طبي خاص بإصابات الرأس والاشتباه بالارتجاج، وغيابه لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام، إذا كان الارتجاج خفيفا وهو ما كان سيبعده عن المباريات المقبلة.

وأضاف المصدر أن الارتجاج الخفيف يحتاج وفقا للبروتوكول لمدة غياب من 7 إلى 10 أيام، في حين يحتاج الارتجاج المتوسط من 10 إلى 21 يوم راحة، وفي حالة الارتجاج الشديد أو فقدان الوعي يحدد الطبيب مدة الغياب وغالبًا لا تقل عن 21 يومًا.

وأوضح المصدر أن الجهاز الطبي اتفق مع الجهاز الفني على خروج اللاعب وعدم استكمال المباراة دون الحاجة لإجراء تبديل سادس.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي"الونش" وأحمد فتوح وأحمد ربيع وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن - أحمد علاء - محمد فتح الله – خالد سطوحي – خالد عوض.

خط الوسط: إسلام محارب – علي حمدي – حامد الجابري – مصطفى الخواجة.

خط الهجوم: كريم طارق.

