أبو ريدة يحسم الجدل لعدد من الملفات العاجلة.. دونجا لن يشارك مع الزمالك بالسوبر.. يكشف تفاصيل أزمة المنتخب الثاني.. ويرفض قبول مكافآت كأس العالم من وزير الرياضة

أدلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بحديث شامل إلى المركز الإعلامي في اتحاد الكرة المصري، تتطرق خلاله إلى التحديات التي تواجه منتخب مصر الثاني قبل انطلاق كأس العرب، مؤكدًا في الوقت ذاته على تنفيذ عقوبة إيقاف لاعب الزمالك نبيل عماد "دونجا" في بطولة السوبر المصري.

كما تناول ملف تطوير كرة القدم المصرية على مستوى المنتخبات الوطنية، ورفضه عرض وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي من أجل منح مكافآت للاعبي منتخب مصر الأول بعد نجاحه في بلوغ بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

هاني أبو ريدة، فيتو

أزمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب

في بداية تصريحاته أكد أبو ريدة أن منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب لديه أزمة حقيقية تتعلق بلاعبي نادي بيراميدز، حيث أنهم مرتبطون بخوض مواجهتين في الدوري الممتاز مع فريقهم أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية يومي 3 و6 ديسمبر المقبلين، بالتزامن مع مواجهات المنتخب الثاني في دور المجموعات ببطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: "تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لحل الأزمة وتأجيل المباراتين، لضمان مشاركة جميع اللاعبين في تمثيل المنتخب الوطني الثاني في كأس العرب.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو

أبو ريدة يؤكد رفضه إقتراح الإعتذار عن كأس العرب

وشدد أبو ريدة على أن اتحاد الكرة هو المسؤول الأول عن نتائج المنتخبات الوطنية في كافة مراحلها السنية، لذلك سنحل جميع المشكلات التي تواجه الأجهزة الفنية ".

وكشف أبو ريدة عن رفضه لاقتراحات سابقةً بعدم المشاركة في كأس العرب: قائلا: "رفضت اقتراحات البعض بعدم المشاركة في كأس العرب، فمن غير المعقول أن تغيب مصر عن هذه البطولة بحجة أننا لن نستطيع إعداد منتخب قوي يحصد اللقب، وحتى الآن حلمي طولان مدرب المنتخب نجح في إعداد اللاعبين".

وزير الرياضة مع أبو ريدة، فيتو

رفض مكافآت التأهل لكأس العالم من وزير الرياضة

وفيما يخص مكافأة تأهل منتخب مصر لكأس العالم، أشار أبو ريدة إلى عرض وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، مكافأة مالية وفقًا للائحة الوزارة، لكنه أوضح وجهة نظره: "وزير الشباب والرياضة عرض مشكورًا وفقًا للائحة المكافآت بالوزارة مكافأة منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم، وكانت وجهة نظري توجيه المكافآت لأبطال الألعاب الأخرى، بينما اتحاد الكرة هو المنوط به صرف مكافآت لمنتخباته الوطنية".

ونفى أبو ريدة وجود أي خلافات مع الوزير: "لا توجد خلافات بيني وبين وزير الشباب والرياضة، واستقبلناه في اجتماع رسمي منذ أيام".

هناك خطة جاهزة لتطوير الكرة المصرية

وانتقالًا لملف تطوير الكرة المصرية، أكد أبو ريدة على غيرته الشديدة على الكرة المصرية، مقارنًا ما يحدث بالاتحادات الكروية في الدول الأخرى مثل المغرب: مشددا على أن "اتحاد الكرة هو بيت كرة القدم المصرية، وأنا غيور على بلدي وأنظر إلى ما يحدث في الاتحادات التابعة للدول الأخرى ولدي غيرة شديدة".

وكشف عن حديثه مع وزير الشباب والرياضة حول ضرورة إنشاء بنية تحتية سليمة قائلا: "تحدثت مع الوزير عن ضرورة وجود ملاعب قانونية وتوفير أماكن على مستوى مصر لاستضافة المواهب والبراعم، وإطلاق مشروعات لأن الأكاديميات موجودة لمن يدفع أكثر"، مضيفًا: "أبلغت الوزير بضرورة إنشاء مراكز في كافة المحافظات شريطة إنشاء ملاعب وأماكن لاستضافة المواهب".

الاتحاد المصري لكرة القدم، فيتو

فتح باب الإحتراف أمام اللاعبين الصغار

وعن خطط اتحاد الكرة لتطوير المنتخبات، أكد رئيس الاتحاد أن هناك برامج مستمرة للعمل علي تأهيل اللاعبين والرفع من مستواهم وهناك دول أخري لديها محترفون يلعبون في الخارج منذ سنوات طويلة، ما جعلهم يتطورون فنيًا وبدنيًا ونفسيًا، وهو ما يطمح اتحاد الكرة لتحقيقه في الفترة المقبلة للاعب المصري، والعمل على فتح باب الإحتراف في المراحل السنية الصغيرة.

وفيما يخص أزمة عقوبة ثلاثي الزمالك، أكد أبو ريدة على قراره السابق: "عقوبات ثلاثي الزمالك ستنفذ ودونجا لن يلعب السوبر المصري، اتحاد الكرة السابق أخطر إداري الزمالك وقتها بالبريد الإلكتروني، لكن بشكل رسمي العقوبة تم اتخاذها ودونجا لن يتواجد في السوبر، ليحسم الجدل بشكل نهائي حول مشاركة اللاعب في البطولة.

