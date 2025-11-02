استبعاد أحمد حمدي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

خاض أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد القاهرة، قبل انطلاق مباراة طلائع الجيش، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بعد قرار الجهاز الفني باستبعاد أحمد حمدي من قائمة الفريق، لخوض مباراة طلائع الجيش.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي"الونش" وأحمد فتوح وأحمد ربيع وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

وتعد مباراة الليلة هي الأولى لـ أحمد عبد الرؤوف كمدير فني للزمالك بعد توجيه الشكر لـ يانيك فيريرا.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وطلائع الجيش، اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

