بعثة الأهلي تصل مطار دبي استعدادا لمنافسات السوبر المصري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار دبي منذ قليل، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وتتوجه البعثة مباشرة من دبي إلى مقر الإقامة في العين بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالوصول داخل المطار.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة.

قائمة الأهلي في السوبر المصري

وحصلت “فيتو” على قائمة الأهلي المتجهة إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا - أحمد عابدين - كريم فؤاد - مصطفى العش - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أحمد مصطفى زيزو - محمد علي بن رمضان - محمود حسن تريزيجيه- أليو ديانج - مروان عطية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أحمد رضا - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - أحمد عبد القادر - محمد عبد الله - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: نيتيس جراديشار - محمد شريف.

ويترأس بعثة الأهلي في الإمارات خالد مرتجى، أمين صندوق النادي الأهلي، حيث تغادر البعثة مطار القاهرة في الثانية عشرة ظهرا.

وتعادل الأهلي أمس أمام المصري سلبيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ١٣ من مباريات الدوري المصري الممتاز.

