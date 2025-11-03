الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لقطات من وصول بعثة الأهلي إلي الإمارات استعدادا لخوض منافسات السوبر

الأهلي
الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار دبي منذ قليل، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري. 

وتتوجه البعثة مباشرة من دبي إلى مقر الإقامة في العين ، بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالوصول داخل المطار. 

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة.

قائمة الأهلي في السوبر المصري

وحصلت “فيتو” على قائمة الأهلي المتجهة إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري.

 وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي.. 
 حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا - أحمد عابدين - كريم فؤاد - مصطفى العش - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أحمد مصطفى زيزو - محمد علي بن رمضان - محمود حسن تريزيجيه- أليو ديانج - مروان عطية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أحمد رضا - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - أحمد عبد القادر - محمد عبد الله - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: نيتيس جراديشار - محمد شريف.

ويترأس بعثة الأهلي في الإمارات خالد مرتجى، أمين صندوق النادي الأهلي، حيث تغادر البعثة مطار القاهرة في الثانية عشرة ظهرا. 

وتعادل الأهلي أمس أمام المصري سلبيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ١٣ من مباريات الدوري المصري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي السوبر المصرى محمد الشناوي

مواد متعلقة

بعثة الأهلي تصل مطار دبي استعدادا لمنافسات السوبر المصري

أخبار الرياضة اليوم: فوز الزمالك وبيراميدز وتعثر الأهلي.. تفاصيل إصابة ثلاثي الفارس الأبيض الفريق قبل السوبر المصري.. موعد أول اجتماع لمجلس إدارة القلعة الحمراء الجديد

أول تعليق من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع المصري بالدوري

زيزو يهدر ركلة جزاء مع الأهلي ويعيد مشهد الإخفاق السابق أمام المصري

محمود حمدي يحصد جائزة أفضل لاعب في مواجهة المصري والأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع المصري

البروفة الأخيرة قبل السوبر، الأهلي يواصل التعثر في الدوري بتعادل جديد أمام المصري

زيزو يضيع ركلة جزاء للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

ياسر إبراهيم: الأهلي ينافس فقط على البطولات وفي انتظار دعم الجماهير بالإمارات

لقطات من وصول بعثة الأهلي إلي الإمارات استعدادا لخوض منافسات السوبر

الولايات المتحدة تقدم مقترح هدنة بالسودان تمتد لـ 9 أشهر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد أزمة ظهور بلوجر بدون حجابها، الإفتاء توضح حكم خلع الحجاب بالدليل من القرآن

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية