أخبار الرياضة اليوم: فوز الزمالك وبيراميدز وتعثر الأهلي.. تفاصيل إصابة ثلاثي الفارس الأبيض الفريق قبل السوبر المصري.. موعد أول اجتماع لمجلس إدارة القلعة الحمراء الجديد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تعادل النادي الأهلي، مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

علق مصدر بنادي الزمالك على سر عدم قيام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، بإجراء تغيير سادس، بعد إصابة أحمد فتوح لاعب الفريق في الرأس، خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي خوان بيزيرا ومحمد صبحي وأحمد فتوح لاعبو الفريق خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم الأحد، في مسابقة الدوري الممتاز.

منتخب الناشئين، حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران منتخب الناشئين تحت 17 عامًا قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

حقق نادي الزمالك الفوز علي نظيره فريق طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الدوري المصري، حقق فريق بيراميدز الفوز على حساب ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

كأس العالم للناشئين، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا والسويسري ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام تعيين طاقم تحكيم بلجيكي للقاء منتخبي مصر وهايتي ضمن منافسات كأس العالم للشباب تحت 17 عام.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس إدارة النادي الأهلي المنتخب حديثا سيعقد أول اجتماع رسمي له غدا الإثنين، لوضع خطة العمل للفترة المقبلة ومناقشة الملفات العاجلة داخل القلعة الحمراء.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف المهندس خالد مرتجى، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

تلقى النادي الأهلي خطابًا اليوم من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يفيد اعتماد نتيجة انتخابات الأهلي، وفقًا للتشكيل الذي أعلنه المستشار رئيس لجنة الإشراف القضائي على الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 30 و31/ 10/ 2026.

