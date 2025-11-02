أخبار الرياضة اليوم: فوز الزمالك وبيراميدز وتعثر الأهلي.. تفاصيل إصابة ثلاثي الفارس الأبيض الفريق قبل السوبر المصري.. موعد أول اجتماع لمجلس إدارة القلعة الحمراء الجديد
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
البروفة الأخيرة قبل السوبر، الأهلي يواصل التعثر في الدوري بتعادل جديد أمام المصري
تعادل النادي الأهلي، مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.
الزمالك يكشف سر عدم إجراء التبديل السادس أمام طلائع الجيش بعد إصابة فتوح
علق مصدر بنادي الزمالك على سر عدم قيام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، بإجراء تغيير سادس، بعد إصابة أحمد فتوح لاعب الفريق في الرأس، خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق قبل السوبر المصري
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي خوان بيزيرا ومحمد صبحي وأحمد فتوح لاعبو الفريق خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم الأحد، في مسابقة الدوري الممتاز.
أبو ريدة يحفز لاعبي منتخب الناشئين قبل انطلاق كأس العالم بقطر
منتخب الناشئين، حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران منتخب الناشئين تحت 17 عامًا قبل انطلاق بطولة كأس العالم.
الزمالك يكشف سر عدم إجراء التبديل السادس أمام طلائع الجيش بعد إصابة فتوح
علق مصدر بنادي الزمالك على سر عدم قيام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، بإجراء تغيير سادس، بعد إصابة أحمد فتوح لاعب الفريق في الرأس، خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.
قبل السوبر المصري، الزمالك يتخطى طلائع الجيش بثلاثية
حقق نادي الزمالك الفوز علي نظيره فريق طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
بيراميدز يتخطى الاتحاد بثنائية ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الممتاز
الدوري المصري، حقق فريق بيراميدز الفوز على حساب ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.
حكم بلجيكي يدير مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا والسويسري ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام تعيين طاقم تحكيم بلجيكي للقاء منتخبي مصر وهايتي ضمن منافسات كأس العالم للشباب تحت 17 عام.
موعد أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي الجديد
كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس إدارة النادي الأهلي المنتخب حديثا سيعقد أول اجتماع رسمي له غدا الإثنين، لوضع خطة العمل للفترة المقبلة ومناقشة الملفات العاجلة داخل القلعة الحمراء.
خالد مرتجى رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر المصري بالإمارات
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف المهندس خالد مرتجى، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة السوبر المصري بالإمارات.
الجهة الإدارية تعتمد رسميا نتيجة انتخابات الأهلي
تلقى النادي الأهلي خطابًا اليوم من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يفيد اعتماد نتيجة انتخابات الأهلي، وفقًا للتشكيل الذي أعلنه المستشار رئيس لجنة الإشراف القضائي على الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 30 و31/ 10/ 2026.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا