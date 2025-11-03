الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق في عقار مكون من 6 طوابق بمدينة قليوب

حريق بعقار بالقليوبية،
حريق بعقار بالقليوبية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق نشب داخل مكتب حجز تذاكر طيران بالطابق الأرضي في أحد العقارات المكونة من ستة طوابق بمدينة قليوب، دون وقوع خسائر في الأرواح.

محافظ القليوبية يبحث إنشاء سوق حضاري لتجار السيارات على الطريق الزراعي

محافظ القليوبية يجتمع برؤساء المدن الجدد لمناقشة آليات العمل

 

السيطرة على حريق في عقار مكون من 6 طوابق بمدينة قليوب 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مكتب حجز تذاكر طيران بالطابق الأرضي بأحد العقارات السكنية في دائرة مركز قليوب.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ سيارتي إطفاء، حيث تمكنت القوات من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل قبل امتدادها إلى باقي أدوار العقار.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحريق تسبب في تلف بعض محتويات المكتب دون إصابات أو خسائر بشرية، وجارٍ تحديد أسباب الحريق بمعرفة المعمل الجنائي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وتناشد الأجهزة الأمنية أصحاب المكاتب والمنشآت التجارية بضرورة مراجعة التوصيلات الكهربائية واتخاذ إجراءات السلامة المهنية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية الحماية المدنية بالقليوبية أمن القليوبية قوات الحماية المدنية بالقليوبية عقار مكون من 6 طوابق مديرية أمن القليوبية محافظ القليوبية

