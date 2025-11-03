عثر عليه في الطريق، تلميذ يعيد خاتما ذهبيا لصاحبه بالقليوبية

أعاد الطفل أحمد محمد أحمد رمضان، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الرحمن الرحيم الابتدائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، خاتمًا ذهبيًا يزن نحو خمسة جرامات عيار 21 عثر عليه أثناء خروجه من المدرسة في طريقه إلى منزله.

أمانة تلميذ يعيد خاتمًا ذهبيًا حوالي 5 جرامات بالقليوبية

وعقب العثور على الخاتم، سلّمه الطفل إلى والدته ووالده، اللذين قاما بنشر منشور على جروب “ميت عاصم” على مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن صاحبته.

وبعد ساعات من النشر، تواصلت السيدة صاحبة الخاتم مع المسؤول عن الجروب، الذي بدوره قام بالتواصل مع أسرة الطفل، حيث توجهوا بأنفسهم إلى منزلها وأعادوا إليها الخاتم وسط حالة من السعادة والامتنان.

ورفضت الأسرة تقبّل أي مقابل مادي نظير إعادة القطعة الذهبية، مؤكدين أن ما فعلوه واجب أخلاقي وديني.

وحظيت الواقعة بإشادة واسعة من أهالي القرية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على أمانة الطفل وتربيته الرفيعة، مشيرين إلى أن هذا التصرف يعكس القيم النبيلة التي يتميز بها أبناء القرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.