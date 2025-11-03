الإثنين 03 نوفمبر 2025
محافظات

عثر عليه في الطريق، تلميذ يعيد خاتما ذهبيا لصاحبه بالقليوبية

امانة تلميذ يعيد
امانة تلميذ يعيد خاتم ذهبي بالقليوبية،فيتو

أعاد الطفل أحمد محمد أحمد رمضان، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الرحمن الرحيم الابتدائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، خاتمًا ذهبيًا يزن نحو خمسة جرامات عيار 21 عثر عليه أثناء خروجه من المدرسة في طريقه إلى منزله.

محافظ القليوبية يجتمع برؤساء المدن الجدد لمناقشة آليات العمل

محافظ القليوبية يوجه بتركيب إضاءة "ليد" بالسلم الكهربائي ببنها لتعزيز الأمان والمظهر الجمالي

أمانة تلميذ يعيد خاتمًا ذهبيًا حوالي 5  جرامات بالقليوبية 

وعقب العثور على الخاتم، سلّمه الطفل إلى والدته ووالده، اللذين قاما بنشر منشور على جروب “ميت عاصم” على مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن صاحبته.

وبعد ساعات من النشر، تواصلت السيدة صاحبة الخاتم مع المسؤول عن الجروب، الذي بدوره قام بالتواصل مع أسرة الطفل، حيث توجهوا بأنفسهم إلى منزلها وأعادوا إليها الخاتم وسط حالة من السعادة والامتنان. 

ورفضت الأسرة تقبّل أي مقابل مادي نظير إعادة القطعة الذهبية، مؤكدين أن ما فعلوه واجب أخلاقي وديني. 

وحظيت الواقعة بإشادة واسعة من أهالي القرية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على أمانة الطفل وتربيته الرفيعة، مشيرين إلى أن هذا التصرف يعكس القيم النبيلة التي يتميز بها أبناء القرية. 

