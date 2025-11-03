الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يجتمع برؤساء المدن الجدد لمناقشة آليات العمل

محافظ القليوبية يجتمع
محافظ القليوبية يجتمع برؤساء المدن الجدد

التقى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم بعدد من رؤساء المدن والأحياء الجدد في أول اجتماع رسمي لهم بديوان عام المحافظة، وذلك بهدف تحديد التوجيهات الأساسية ووضع خارطة العمل للفترة المقبلة. 

محافظ القليوبية يوجه بتركيب إضاءة "ليد" بالسلم الكهربائي ببنها لتعزيز الأمان والمظهر الجمالي

محافظ القليوبية يدشن مبادرة لفحص نظر 456 ألف طالب بالمجان

 وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معوض، السكرتير العام المساعد، واللواء عبد العظيم محمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، واللواء أحمد شوقي شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، واللواء تامر محمد عبد العظيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى جانب الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام. 

وأكد المحافظ خلال اللقاء ضرورة العمل الميداني والتواجد الفعّال بين المواطنين، مشددًا على أن إرضاء المواطنين وحل مشكلاتهم يمثل أولوية قصوى، مع أهمية الإسراع في إنجاز الخطة الاستثمارية للمحافظة وتقديم الخدمات بكفاءة، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل من أجل راحة المواطن وتوفير حياة كريمة له. 

