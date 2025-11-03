محافظ القليوبية يجتمع برؤساء المدن الجدد لمناقشة آليات العمل

التقى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم بعدد من رؤساء المدن والأحياء الجدد في أول اجتماع رسمي لهم بديوان عام المحافظة، وذلك بهدف تحديد التوجيهات الأساسية ووضع خارطة العمل للفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معوض، السكرتير العام المساعد، واللواء عبد العظيم محمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، واللواء أحمد شوقي شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، واللواء تامر محمد عبد العظيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى جانب الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام.

وأكد المحافظ خلال اللقاء ضرورة العمل الميداني والتواجد الفعّال بين المواطنين، مشددًا على أن إرضاء المواطنين وحل مشكلاتهم يمثل أولوية قصوى، مع أهمية الإسراع في إنجاز الخطة الاستثمارية للمحافظة وتقديم الخدمات بكفاءة، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل من أجل راحة المواطن وتوفير حياة كريمة له.

