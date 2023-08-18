طريقة عمل الجمبري المقلي، أحلى وأوفر من الجاهز

طريقة عمل الجمبري المقلي، الجمبري من المأكولات البحرية الشهيرة واللذيذة التي لها عشاق كثيرون وعادة يقدم بجانب الأسماك والأرز الصيادية.

وطريقة عمل الجمبري المقلي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وعادة يتم شراؤه جاهزا على الرغم من سهولة تحضيره فى المنزل حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الجمبري المقلي.

مكونات عمل الجمبري المقلي:-

جمبري مقشر بأي حجم حسب الرغبة

للتتبيلة

عصير ليمون

ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

كمون

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بهارات سمك

بابريكا

كسبرة جافة

للقلي

بيض

دقيق

نشاء

بيكينج بودر

زيت غزير

طريقة عمل الجمبري المقلي:-

نغسل الجمبري جيدا ونزيل منه كيس الرمل، ونضعه أسفل الماء الجاري.

ثم ننقعه فى الماء والخل والملح والثوم المفروم وعصير الليمون لمدة نصف ساعة.

ثم نخرجه من ماء النقع ونغسله مرة أخرى أسفل الماء الجارى، وهذه الخطوة تقصى على أى رائحة بالجمبري.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الجمبري ونضيف له جميع مكونات التتبيلة ونقلب جيدا.

نترك الجمبري فى التتبيلة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

ثم نضيف له بيضة ونقلب جيدا ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نحضر طبق ونخلط به الدقيق والنشاء والبيكينح بودر.

ثم نأخذ الجمبري من التتبيلة ونضعه في الدقيق والنشاء ونتأكد من أنه مغطى بالدقيق من جميع الجوانب.

ثم نضع الجمبري فى الفريزر لمدة نصف ساعة.

ثم نخرجها ونقليه على الفور فى الزيت الغزير الساخن، وتقلبه حتى يأخذ لون ذهبى مميز.

ثم ننشله من الزيت ونضعه على مصفاة حتى يحتفظ بقرمشته.

ويقدم ساخنا بجانب الأرز والسمك والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة.

طريقة عمل الجمبري المقلي، فيتو

فوائد الجمبري

وللجمبري فوائد عديدة، منها:-

ينشط الدورة الدموية بالجسم ما يعزز من صحة الجسم

يساعد فى تقوية عضلة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم.

يساعد فى تقوية العضلات ومنع الشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائه على البوتاسيوم وبالتالي مهم للرياضيين.

يساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة.

يقلل فرص الإصابة بالزهايمر والخرف.

يقاوم التجاعيد ويحافظ على شباب البشرة.

يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب ويساعد فى علاج الاكتئاب.

يعمل على مقاومة الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية بالجسم لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

يعزز من قوة الشعر ولمعانه لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يساعد فى نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد المبكرة.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لاحتوائه على العناصر التي ترفع من معدلات حرق الدهون بالجسم مثل الزنك.

يساعد فى مد الجسم بجرعات عالية من فيتامين د.

يساعد الجسم فى بناء كرات الدم الحمراء.

يعمل على تقوية الأعصاب لاحتوائه على فيتامين ب 12.

يعزز من صحة العيون والنظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

ينشط الخلايا الجذعية بالمخ.

ينشط المخ ويرفع مستوى التركيز والذكاء لاحتوائه على الأوميجا 3.

ينظم عمل الإنزيمات بالجسم.