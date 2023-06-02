طريقة عمل الجمبري المقلي، مقرمش وبتتبيلة مميزة وسهل التحضير

طريقة عمل الجمبري المقلي، الجمبري من الأكلات اللذيذة التى لها عشاق كثيرون لمذاقه الذى لا يقاوم، ويقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل الجمبري المقلي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبدلا من شرائه جاهزا تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل بتتبيلات مختلفة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الجمبري المقلي.

مكونات عمل الجمبري المقلي:-

كيلو جمبرى مقشر

نصف كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة مستردة

2 ملعقة شبت مفروم ناعم

ملح وفلفل أسود

ملعقة كمون

ملعقة كزبرة ناشفة

4 فص ثوم مفروم

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ملعقة ينسون حسب الرغبة

دقيق

زيت غزير وساخن للقلى

طريقة عمل الجمبرى المقلي:

-نضع كل مكونات التتبيلة فى بولة صغيرة، ونقلب جيدًا بواسطة مضرب السلك حتى تتجانس كل مكونات التتبيلة مع بعضها.

-نضيف إليها الجمبرى، ويترك فى التتبيلة لمدة نصف ساعة.

-ثم ننشل الجمبىى من التتبيلة ويعفر أو يرش بالدقيق.

-ثم نضعه على الفور فى الزيت الساخن الغزير، ونتركه لمدة 4 دقائق حتى يأخذ اللون الذهبى.

-يقدم مع صوص" تارتار"، ويتم تحضيره عن طريق إضافة 4 ملاعق مايونيز مع خيارة مخللة مفرومة مع ملعقة بقدونس مفروم مع عصير ليمون.

طريقة عمل الجمبري المقلي، فيتو

ولتنظيف الجمبرى.

مكونات تنظيف الجمبرى:

ملح

عصير ليمون

خل أبيض

٢ فص ثوم مفروم

رشة كمون

خلة أسنان

طريقة تنظيف الجمبري:-

-نحضر الجمبرى ونغسله أسفل الماء الجارى لمدة ٥ دقائق.

-ثم نحضر خلة الأسنان وندخلها فى أسفل ظهر الجمبرى ثم نسحب برفق لنرى أن كيس الرمل خرج معها بكل سهولة.

-بعدها نغسله مرة أخرى بالماء الجارى لمدة ٥ دقائق.

-ثم نخلط الثوم والملح والخل والكمون والقليل من الماء وننقع الجمبرى فيهم لمدة نصف ساعة.

-بعدها نغسله مرة أخيرة، ثم نتبله ونحضره بالطريقة المفضلة حسب الرغبة.

ولعمل الجمبرى المسلوق.

مكونات الجمبرى المسلوق:

كيلو جمبري

2 لتر ماء أو أكثر

بصل مقطع شرائح

2 فص ثوم

ملعقة بقدونس مفروم

ملعقة شبت مفروم

ملح

فلفل

بهارات سمك

كمون

كسبرة خضراء

رشة فلفل أسود

طريقة عمل الجمبرى المسلوق:

- يغسل الجمبري جيدا، وتنظيفه من كيس الرمل الموجود بداخله.

- يمكن تقشيره أو لا على حسب الرغبة.

- ننقع الجمبرى فى القليل من الماء والليمون والملح للتخلص من أي رائحة به.

- نترك الجمبرى منقوع فى الملح والماء والليمون لمدة ساعة، ثم نغسله بعدها بالماء الجاري جيدا، ونتركه يتصفى.

- نضعه فى بولة عميقة ونتبله بالكمون والثوم المفروم والليمون، لمدة نصف ساعة.

- بعدها نحضر حلة على النار، ونضع بها القليل من زيت الذرة، ونشوح الجمبري جيدا.

- نضيف الخضروات والتوابل ونقلب جيدا.

- نضيف الماء ونتركه يغلي، ثم نهدئ النار ونغطى الحلة ونتركه يغلى لمدة 10 دقائق.

- نرفع الحلة من على النار، ويقدم الجمبري مع الشوربة، ساخنا.