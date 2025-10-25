الجمبري يسجل 500 جنيه، أسعار الأسماك اليوم بالبحيرة (فيديو)

تشهد أسواق محافظة البحيرة اليوم السبت حركة نشطة في تداول وبيع الأسماك، وسط انخفاض في أسعار بعض الأنواع واستقرار أخرى، وذلك وفقًا لآخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار في أسواق المحافظة، وطبقًا لأحدث المستجدات اليومية في حركة الأسعار.

وشهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الأسماك، خاصة من أنواع البلطي والبوري والسردين، لما تتميز به من أسعار مناسبة تتوافق مع احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، فيما تختلف الأسعار من سوق لآخر بحسب جودة المنتج وطبيعة المنطقة.

أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة اليوم:

البلطي: من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو

البوري: من 140 إلى 170 جنيهًا للكيلو

السردين: من 100 إلى 110 جنيهات للكيلو

الجمبري: من 150 إلى 500 جنيه، وقد يصل في بعض الأنواع الفاخرة إلى 800 جنيه للكيلو

المرجان: 170 جنيهًا للكيلو

البربوني: 240 جنيهًا للكيلو

القراميط: من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو

الكاليماري: 250 جنيهًا للكيلو

الكابوريا: من 140 إلى 170 جنيهًا للكيلو

السبيط: 500 جنيه للكيلو

وأوضح التجار أن الأسعار تتأثر بعدة عوامل، من بينها تكاليف النقل والتداول، التي تختلف باختلاف بُعد المناطق عن سوق الجملة الرئيسي، بالإضافة إلى نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة سواء في الأسواق الشعبية أو الراقية، فضلًا عن هامش الربح الذي يحدده كل تاجر.

وأشار بعض البائعين إلى أن إقبال المواطنين على شراء الأسماك مستمر طوال العام، لكنه يزداد خلال فصل الشتاء مقارنة بفصل الصيف، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة وتوافر أنواع أكثر من الأسماك في هذا الموسم، بينما ترتفع الأسعار نسبيًا خلال الصيف.

ويعتمد صيادو محافظة البحيرة في توفير الأسماك على مناطق الصيد في المعدية داخل المحافظة، إلى جانب مناطق الأنفوشي بالإسكندرية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى كميات أخرى يتم جلبها من سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، مما يسهم في تنوع المعروض وتعدد أنواع الأسماك المنتشرة في الأسواق المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.