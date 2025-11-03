الممثل يو جين جو يبدأ خدمته العسكرية كجندي في "كاتوسا" في 15 ديسمبر

أعلنت وكالة أعمال الممثل يو جين جو اليوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر عن قرب التحاقه بالخدمة العسكرية الإلزامية، بعدما تم اختياره جندي في “كاتوسا”، وهي الوحدة الكورية الملحقة بجيش الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يبدأ الممثل خدمته في 15 ديسمبر القادم، على أن تستمر مدتها حوالي عام ونصف العام.

وأوضحت الوكالة في بيانها أن مكان وتوقيت مراسم الدخول إلى معسكر التدريب لن يتم الكشف عنهما، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي نظرا لكون الحفل حدث خاص يحضره العديد من الجنود وعائلاتهم.

ودعت الوكالة الجماهير والمحبين إلى الامتناع عن زيارة الموقع احتراما لخصوصية الحدث.

وأضافت الوكالة: "نشكر بصدق الجميع على حبهم ودعمهم المستمر ليو جين جو. نرجو منكم تشجيعه ليؤدي واجبه بإخلاص ويعود إلينا بصحة جيدة وأكثر نضجا."

رسالة الممثل يو جين جو

وكان الممثل قد شارك الخبر شخصيا مع معجبيه عبر رسالة بخط الأيد خلال لقائه الأخير بهم، وجاء في رسالته: "بينما سأغيب لبعض الوقت، سأنضج وأتطور لأصبح شخص أقوى وأكثر نضجا."

وتابع الممثل: "أعدكم بالعودة بصحة جيدة جسديا وعقليا، وأن أقف أمامكم مرة أخرى بتمثيل أعمق."

الممثل يو جين جو

ومن الجدير بالذكر أن يو جين جو كان قد احتفل في وقت سابق من هذا العام بالذكرى الـ20 لانطلاقته الفنية من خلال جولته الآسيوية للقاء المعجبين تحت عنوان "BLANKSPACE".

وشملت الجولة مدن: جاكرتا، طوكيو، أوساكا، تشنغدو، شنغهاي، وتايبيه، واختتمها بعرضه النهائي في سيول في 1 نوفمبر.

