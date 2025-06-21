السبت 21 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

شوجا نجم BTS يعود من الخدمة العسكرية برسالة مؤثرة لجمهوره

شوجا، فيتو
شوجا، فيتو

عاد المغني شوجا اليوم،عضو فرقة الكيبوب BTS الأشهر، السبت 21 يونيو، رسميًا من الخدمة العسكرية الإلزامية، ليصبح آخر أعضاء الفرقة الذي يُسرّح، وبهذه المناسبة، شارك شوجا رسالة مؤثرة مع جمهوره عبر منصة Weverse، معربًا عن شكره وامتنانه لانتظارهم، ومقدمًا اعتذارًا صادقًا عن حادثة سابقة.

في رسالته، التي جاءت بعد قرابة عامين من ابتعاده، خاطب شوجا معجبيه المعروفين باسم "الآرمي" قائلًا: "مرحبًا بالجميع، سررتُ برؤيتكم. معكم شوجا." وأضاف: "اليوم، سُرِّحتُ من الخدمة العسكرية، وأُحيّيكم جميعًا لأول مرة منذ فترة طويلة. ولأنه يومٌ كنتُ أنتظره، وقد مرّ وقتٌ طويلٌ أيضًا، فكّرتُ كثيرًا في كيفية تحيتكم".

لم يتردد شوجا في التعبير عن امتنانه العميق لجمهوره، مؤكدًا: "أولًا، وقبل كل شيء، أودُّ أن أشكر معجبيّ بصدق على انتظارهم لي حتى الآن. لقد افتقدتكم حقًا".

كما تناول شوجا الفترة التي قضاها في الخدمة العسكرية، واصفًا إياها بفرصة للتأمل الذاتي: "أعتقد أنني خلال العامين الماضيين، خصصتُ وقتًا للتفكير في نفسي. على وجه الخصوص، شعرتُ أيضًا أنني بحاجة إلى إبعاد نفسي مؤقتًا والتراجع عن العمل الذي كنتُ أقوم به لفترة طويلة. في السابق، كنتُ أسابق الزمن للأمام فقط دون النظر إلى نفسي، لكن هذه المرة أتاحت لي الفرصة للتفكير في نفسي مرة أخرى".

وفي لفتة صريحة، جدد شوجا اعتذاره عن حادثة القيادة تحت تأثير الكحول التي وقعت العام الماضي، والتي سببت خيبة أمل وقلقًا لجمهوره. وصرح في رسالته: "كما أعتذر عن خيبة أملي وتسببي في قلقكم بسبب حادثة العام الماضي. ما أزعجني أكثر من أي شيء آخر هو حقيقة أنني جرحت قلوب معجبيّ. كما شعرتُ بالأسف تجاه أعضاء [بي تي إس الآخرين]، الذين لا بد أن قلوبهم كانت ثقيلة بسببي."

واختتم شوجا رسالته بتعهد للمستقبل، مؤكدًا التزامه بتقديم الأفضل لجمهوره: "في المستقبل، سأبذل جهدًا أكبر لمحاولة ردّ الجميل الذي قدمتموه لي. أحبكم. جميعًا، سأشارككم التحديثات باستمرار".

 

مصدر يكشف عودة فرقة BTS بألبوم جديد في ربيع 2026

ونقلت صحيفة "كوريا هيرالد" عن "مصادر متعددة مطلعة على الصناعة، بما في ذلك مصدر من شركة HYBE، أن الفرقة تستعد لعودتها المنتظرة في مارس 2026.

وتعززت هذه التكهنات بتصريحات مصدر آخر، والذي أشار إلى أن "التاريخ الدقيق لم يتحدد بعد، ولكن من المرجح جدًا أن يكون في منتصف مارس". 

وأضاف المصدر: "سمعت أنهم سيعودون في نفس وقت عودة فرقتهم الشقيقة TXT. قد تكون فرقة BTS أولًا، ثم TXT، أو قد يكون العكس".

وعلى الرغم من هذه التكهنات المتزايدة، ردت وكالة BIGHIT MUSIC، المسؤولة عن فرقة BTS، على الشائعات بتصريح مقتضب ومبهم، حيث قالت ببساطة: "لم يُقرر شيء بعد بشأن جدول عودة BTS." هذا التصريح يترك الباب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات، ويزيد من ترقب الجماهير للإعلان الرسمي عن عودة الفرقة التي طال انتظارها.

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شوجا فرقة الكيبوب BTS الكيبوب

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