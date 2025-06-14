بعد تسريحه من الخدمة العسكرية، جونجكوك يعتذر لارتدائه قبعة ترامب

قدم جونجكوك، عضو فرقة الكيبوب BTS، اعتذارًا رسميًا بعد موجة واسعة من الانتقادات التي طالته بسبب ارتدائه قبعة تحمل عبارة "لنجعل طوكيو عظيمة مجددًا"، والتي اشتهرت بعد ارتداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقبعة “let's make America great again” خلال حملته الانتخابية السابقة، وكان ذلك خلال إحدى بروفات لحفلة J-Hope بعد تسريحه من الخدمة العسكرية بثلاث أيام في 11 يونيو الماضي.

وأثارت القبعة غضبًا عارمًا بين مستخدمي الإنترنت في كوريا الجنوبية وخارجها، الذين اعتبروا هذا التصرف "قلة مراعاة" للتوترات التاريخية الحادة بين كوريا واليابان.

وجاء الاعتذار عبر منصة "ويفيرس" (Weverse) الخاصة بالفرقة، حيث نشر جونجكوك رسالة في 14 يونيو بتوقيت كوريا، أعرب فيها عن ندمه الشديد، وكتب جونغكوك: "مرحبًا، أنا جونجكوك. يؤلمني قلبي لأنني أكتب هذا مباشرةً بعد لمّ شملنا. أعتذر بصدق عن خيبة أملي وإحباطي للكثيرين بسبب القبعة التي ارتديتها أثناء التدريب."

تفاصيل اعتذار جونجكوك لارتداء قبعة ترامب

أوضح جونجكوك في رسالته أن السبب وراء ارتدائه القبعة يعود إلى "تقصيره" في التحقق من المعنى التاريخي والسياسي للكلمات المكتوبة عليها. وأضاف: "كان تقصيري سببًا في صعودي على المسرح مرتديًا قبعة دون التحقق من المعنى التاريخي والسياسي للكلمات، ولذلك أتأمل في نفسي بعمق. أنا آسف فقط. لا مجال للأعذار. كان تقصيري وإهمالي هما السبب في هذا الوضع."

تعهد الفنان الكوري الجنوبي بتوخي المزيد من الحذر والاعتبار في المستقبل، مؤكدًا أنه سيتقبل "بتواضع جميع الانتقادات والأحكام الموجهة إليّ بسبب خطأي." وأشار إلى أن القبعة قد تم التخلص منها "فورًا" بعد إدراكه للخطأ.

وكان جونجكوك قد ظهر على خشبة المسرح خلال بروفة الحفل النهائي لـ J-Hope بعنوان "Hope On The Stage" في ملعب جويانج، مرتديًا القبعة التي تحمل العبارة المثيرة للجدل، ما أثار استياءً واسعًا وسريعًا بين المعجبين والجمهور على حد سواء.

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