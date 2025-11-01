جيهوب وجونجكوك من BTS ينضمان إلى جين على المسرح في حفل ختام جولته العالمية (صور)

اختتم جين، العضو الأكبر في فرقة الكيبوب BTS، بنجاح جولة حفلاته الغنائية التي استمرت أربعة أشهر، وخلال هذه الرحلة المليئة بالتحديات، عاد النجم ليلتقي بجمهوره، أقوى وأكثر ثقة من أي وقت مضى.

وأقام جين العرض الأول من حفل الأنكور الختامي في ملعب مونهاك إنشيون، وذلك يوم 31 أكتوبر، وتضمنت الجولة، التي انطلقت من كوريا مرورا باليابان والولايات المتحدة وأوروبا وثماني مدن أخرى، عرض ختامي استمر نحو ساعتين وعشرين دقيقة، وشمل 20 أغنية.

افتتح جين الحفل، واقترب من الجمهور على مضمار الملعب، مقدما أداء حماسي لأغنيتي "Running Wild" و"I’ll Be There"، وواصل إشعال المسرح بأغنيتي "With the Clouds" و"Falling".

وشهد حفل الأنكور الختامي أيضا دعم مفاجئ من عضوي بي تي إس الآخرين، حيث صعد جيهوب وجونجكوك إلى المسرح لأداء أغنية "Super Tuna"، ما أثار هتافات الجمهور. وعلق جيهوب: "بما أن جين جاء إلى حفلي، شعرت أنه من الواجب واللياقة أن آتي إلى هنا"، معبرا عن الرابط القوي بين الأعضاء.

كما قدم الاثنان أغانيهما المنفردة؛ جيهوب بأغنية "Killin’ It Girl" وجونجكوك بأغنية "Standing Next to You"، حيث أظهر جونجكوك مهاراته المبهرة رغم فترة التوقف.

فقرات عاطفية وختام مؤثر لحفل جين

عاد جين مرتدي زي أسود ليقدم أغنيات ذات طابع أكثر عاطفي. فجلس على البيانو وعزف أغنية "I will come to you" وأغنية "The Truth Untold" من الألبوم الثالث لفرقة BTS، ناقلا مشاعر رقيقة, واعترف جين قائلا: "كان غناء أغنية جماعية بمفردي أثناء العزف على البيانو تحديًا كبيرًا بالنسبة لي".

وعلى الرغم من أنه أخطأ في إحدى الكلمات واعتذر قائلًا: "أنا آسف لتقديمي أداء غير كامل"، فقد تعهد: "إذا سنحت لي الفرصة لخوض هذا التحدي مرة أخرى، فسأقدم أداء مثاليا".

وفي وقت لاحق، قدم جين وجيهوب وجونجكوك مجموعة من أشهر أغاني بي تي إس، بما في ذلك "IDOL" و"So What" و"My Universe"، بتفاعل فريد مع الجمهور.

وقال جين خلال الحفل مشوقًا الجمهور لعودة الفرقة الكاملة: "سنقدم شيئا أعظم كفريق. قمنا نحن الثلاثة بالأداء معا لفترة قصيرة - كانت هذه أول مرة ننسق فيها أداءنا، ولكن بفضل عشر سنوات من العمل الجماعي، سنعود بعرض أكثر إثارة للإعجاب"، ما رفع توقعات الجمهور.

