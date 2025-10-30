الخميس 30 أكتوبر 2025
مظاهرة حاشدة للحريديم في القدس الغربية لهذا السبب

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

 انطلقت مظاهرة حاشدة لليهود الحريديم في القدس الغربية احتجاجا على عدم سن قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية.

وكانت القناة الـ12 العبرية، أفادت بأن حاخامات الحريديم أصدروا بيانا جاء فيه أن "إسرائيل أعلنت الحرب على أبناء التوراة، واليهودية المتدينة ستخوض معركة لا مثيل لها".

يستمر الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي حول مسألة إعفاء طلاب المدارس الدينية اليهودية الحريديم من الخدمة العسكرية، وهي قضية تتجدد كل عام وتثير انقسامًا سياسيًا واجتماعيًا حادًا بين فئات المجتمع المختلفة.

الحريديم، أو اليهود المتشددون دينيًا، يمثلون شريحة مؤثرة داخل المجتمع الإسرائيلي، يعيش معظمهم في أحياء مغلقة نسبيًا، ويحافظون على نمط حياة قائم على دراسة التوراة والالتزام الصارم بالشريعة اليهودية.
ويعتبر العديد منهم أن “خدمة التوراة” — أي التفرغ الكامل للدراسة الدينية — تُعدّ واجبًا روحيًا يفوق أي التزام مدني أو عسكري.

ومنذ إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، مُنح طلاب المعاهد الدينية إعفاءً مؤقتًا من الخدمة العسكرية، بناءً على اتفاق بين دافيد بن جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، وزعماء الحريديم في حينه. كان الهدف من ذلك الحفاظ على استمرار الدراسة الدينية بعد الدمار الذي لحق بالمؤسسات الدينية في أوروبا خلال الهولوكوست.

لكن مع مرور الوقت وتزايد عدد الحريديم في إسرائيل — حيث يشكلون اليوم نحو 13% من السكان — تحول الإعفاء إلى قضية وطنية شائكة.

الأحزاب العلمانية والوسطية في إسرائيل ترى أن استمرار الإعفاء يُخلّ بمبدأ المساواة في “تحمل العبء الوطني”، إذ يخدم معظم الشباب اليهود ثلاث سنوات في الجيش، بينما يُعفى الحريديم.

أما قادة الأحزاب الدينية فيؤكدون أن إجبار طلاب التوراة على الخدمة العسكرية “يمسّ جوهر الهوية اليهودية للدولة”، ويخشون من تأثير البيئة العسكرية على نمط حياتهم المحافظ.

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية عدة قرارات تلغي القوانين التي تمنح إعفاءً جماعيًا للحريديم، معتبرة إياها “غير دستورية”. 

ورغم ذلك، تتجنب الحكومات المتعاقبة تطبيق قرارات المحكمة بشكل حازم، خشية انهيار الائتلافات الحاكمة التي تعتمد غالبًا على دعم الأحزاب الدينية.

وفي السنوات الأخيرة، طُرحت مبادرات تدعو إلى دمج تدريجي للحريديم في الجيش أو الخدمة المدنية، إلا أن المعارضة داخل المجتمع الحريدي ما تزال قوية.

 

