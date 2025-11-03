المرشد الإيراني: من الحماقة القول إن سبب الخلاف مع واشنطن هو شعار "الموت لأمريكا"

قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الإثنين: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن طالما استمر دعمها لإسرائيل وطالما أبقت قواعد عسكرية وتدخلت في شئون المنطقة.

وأضاف المرشد الإيراني: من الحماقة القول إن سبب الخلاف بين طهران وواشنطن هو شعار "الموت لأمريكا".

طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية بشرط

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن طهران ستدرس استئناف المحادثات النووية عندما تكون الولايات المتحدة مستعدة لحوار صادق.

وقال عراقجي: "نحن مستعدون لصفقة عادلة، لكن الأمريكيين يطرحون مطالب غير منطقية ومبالغ فيها، بمجرد أن يصلوا إلى النقطة التي يكونون فيها مستعدين للتفاوض بصراحة وعلى قدم المساواة، سنفكر في إعادة فتح المفاوضات".

وبحسب قوله، فإن الاتفاق الجديد قد يستخدم الصيغة التي استخدمت في عام 2015 عندما تم التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي".

إجراءات لبناء الثقة في البرنامج النووي

وأضاف الوزير أن "هذا الاتفاق يتلخص في اتخاذ إيران إجراءات لبناء الثقة في برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها".

وبحسب عراقجي، فإن المفاوضات يجب أن تكون فقط حول القضايا النووية، ولا ينبغي أن تتطرق إلى إمكانات إيران الصاروخية أو القضايا الأمنية.

