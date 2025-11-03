الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المرشد الإيراني: من الحماقة القول إن سبب الخلاف مع واشنطن هو شعار "الموت لأمريكا"

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الإثنين: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن طالما استمر دعمها لإسرائيل وطالما أبقت قواعد عسكرية وتدخلت في شئون المنطقة.

وأضاف المرشد الإيراني: من الحماقة القول إن سبب الخلاف بين طهران وواشنطن هو شعار "الموت لأمريكا".

طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية بشرط

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن طهران ستدرس استئناف المحادثات النووية عندما تكون الولايات المتحدة مستعدة لحوار صادق.

وقال عراقجي: "نحن مستعدون لصفقة عادلة، لكن الأمريكيين يطرحون مطالب غير منطقية ومبالغ فيها، بمجرد أن يصلوا إلى النقطة التي يكونون فيها مستعدين للتفاوض بصراحة وعلى قدم المساواة، سنفكر في إعادة فتح المفاوضات".

وبحسب قوله، فإن الاتفاق الجديد قد يستخدم الصيغة التي استخدمت في عام 2015 عندما تم التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي".

إجراءات لبناء الثقة في البرنامج النووي

وأضاف الوزير أن "هذا الاتفاق يتلخص في اتخاذ إيران إجراءات لبناء الثقة في برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها".

وبحسب عراقجي، فإن المفاوضات يجب أن تكون فقط حول القضايا النووية، ولا ينبغي أن تتطرق إلى إمكانات إيران الصاروخية أو القضايا الأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المرشد الايراني خامنئي إسرائيل طهران وواشنطن طهران الموت لأمريكا

مواد متعلقة

إيران تنفي نقل أي رسالة أمريكية خلال زيارة نائب وزير خارجيتها إلى عمان

الخارجية الإيرانية: طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية بشرط

الوكالة الدولية الذرية: اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال في إيران

طهران تجدد انتقادها للولايات المتحدة، ما القصة؟

الأكثر قراءة

قرعة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز (بث مباشر)

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

المصري أبرز المنافسين، تعرف على مجموعة الزمالك في الكونفدرالية 2025-2026

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

ما حكم السخرية والاستهزاء من أصحاب الاضطرابات والمشاكل النفسية؟ الإفتاء توضح

مستشارة شيخ الأزهر: العلم هو روح الأمة وسلاحها لبناء الحضارة وصون الكرامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads