الرئيس الصيني مهنئا السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير: بصمة عميقة في التاريخ

أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

الرئيس الصينى يشيد بافتتاح المتحف المصري الكبير

وأعرب الرئيس الصينى، عن إيمانه بأن المتحف المصري الكبير سيترك بصمة عميقة في التاريخ الثقافي لمصر، وسيلعب دورا مهما في الحفاظ على الحضارة المصرية القديمة ونقلها للأجيال القادمة.

وأضاف، أن الصين ومصر تجمعهما صداقة عريقة، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ازدهرت في السنوات الأخيرة.

وتابع شي قائلا: إن البلدين يتمتعان بتبادلات شعبية وثقافية نابضة بالحياة ومتنوعة، مضيفا أنه تم تنظيم معرض كبير للقطع الأثرية المصرية القديمة بنجاح في متحف شانغهاي، وأن فريقا أثريًا صينيا مصريا مشتركا يعمل حاليا معا تحت الأهرامات في سقارة لاستكشاف أسرار الحضارة المصرية القديمة.

ومن المشجع رؤية التواصل بين الحضارتين العريقتين، مع ازدياد التقارب بين الشعبين من خلال التفاهم والألفة المتبادلين.

الرئيس الصينى يؤكد على عمق العلاقات بين القاهرة وبكين

وأوضح الرئيس الصينى، أنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم والتي لم يشهد لها مثيل منذ قرن، ينبغي على الصين ومصر، وهما حضارتان عريقتان، مواصلة تعميق التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات، وضخ زخم جديد في تطوير شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، والمساهمة بقوة الحضارات في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

السيسي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

من جهته، حضر سون يه لي، المبعوث الخاص للرئيس الصيني، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقبل الحفل، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء مع سون، وهو أيضا وزير الثقافة والسياحة الصيني، وأجريا محادثة قصيرة.

ونقل سون تحيات شي الودية، وقدم رسالة تهنئة من شي إلى الرئيس السيسي. وقال إن الصين تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الصينية المصرية، وهي على استعداد للعمل مع مصر لتنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا الدولتين، وتعزيز التعاون العملي، وتوسيع التبادلات الشعبية والثقافية، وذلك لمواصلة إثراء مضمون الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر.

