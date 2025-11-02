إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بأوهايو الأمريكية

ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن 9 أشخاص أصيبوا بجروح في إطلاق نار خلال حفلة لمراهقين في ولاية أوهايو الأمريكية.

حادث إطلاق النار في أمريكا

وأكدت الوكالة أن الحادث وقع في منزل مستأجر حيث تجمع عدد من المراهقين للاحتفال بعيد ميلاد زميلهم.

ونوهت الوكالة إلى أن أعمار معظم المشاركين في الحفلة كانت دون الثامنة عشرة.

وذكرت الشرطة أنه ربما يكون بين المصابين خلال الحادث، قاصرون وبالغون.

وأكدت الوكالة أن أسباب إطلاق النار لا تزال مجهولة، ولم تعلن الشرطة عن أي اعتقالات على خلفية الحادث.

