طهران تجدد انتقادها للولايات المتحدة، ما القصة؟

طهران،فيتو

جددت إيران انتقاداتها إلى الولايات المتحدة، لاسيما الهجوم العسكري الذي طال أراضيها في يونيو الماضي. 

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، أن "احتمال تعرض البلاد لهجوم عسكري أمريكي قائم في أي وقت".


وقال بقائي في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، "يجب أن نأخذ تجاربنا السابقة بعين الاعتبار في أي مفاوضات مقبلة".


كما أضاف قائلًا إن "الإجراءات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي ضد إيران لها سوابق كثيرة، وكانوا دائمًا يعلنون أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وقال: لذلك يجب البقاء في حال استعداد دائم إلى ذلك، شدد على وجوب أخذ هذه التجارب السابقة مع الجانب الأمريكي في الاعتبار، خلال أي مفاوضات مستقبلية".


أما في ما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فأوضح المتحدث أن طهران "ستواصل التعاون مع الوكالة، وفق معاهدة حظر الانتشار واتفاق الضمانات وبما يتماشى مع قرار البرلمان الإيراني".

