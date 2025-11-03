الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، لخوض مبارياته في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم. 

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

وتقام منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب هايتي في بداية مشواره في دور المجموعات ببطولة العالم للناشئين “قطر 2025”، غدا الثلاثاء 4 نوفمبر، في افتتاح مواجهات المجموعة الخامسة، والتي تضم معهما منتخبي فنزويلا وإنجلترا. 

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في تمام الثالثة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

ويستضيف ملعب اسباير زون 5 مباراة منتخب مصر وهايتي.

منتخب الناشئين يستعد لمنافسات المونديال، فيتو
منتخب الناشئين يستعد لمنافسات المونديال، فيتو

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما 

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

 خط الدفاع: حمزة الدجوي،  نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.  

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بطولة العالم للناشئين “قطر 2025” موعد مباراة مصر وهايتي كاس العالم للناشئين القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي ملعب اسباير زون 5 فنزويلا مباراة مصر وهايتي

مواد متعلقة

أبو ريدة يحفز لاعبي منتخب الناشئين قبل انطلاق كأس العالم بقطر

بحضور أبو ريدة، منتخب الناشئين يواصل استعداداته لكأس العالم بقطر (صور)

منتخب مصر تحت 17 عاما يتدرب على مرحلتين استعدادا لكأس العالم (صور)

منتخب مصر للناشئين يستعد لمونديال قطر.. يختتم تحضيراته لكأس العالم بمواجهة العنابي.. وقائمة الفراعنة النهائية تضم 21 لاعبًا

الأكثر قراءة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

قرعة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك والمصري (بث مباشر)

التعليم والنقل والطاقة أبرزها، آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الألمانية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية