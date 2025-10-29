الأربعاء 29 أكتوبر 2025
منتخب مصر تحت 17 عاما يتدرب على مرحلتين استعدادا لكأس العالم (صور)

منتخب مصر للناشئين،
خاض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما مرانه اليوم الأربعاء تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، على مرحلتين استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للناشئين "قطر 2025"، وتضمنت المرحلة الأولى رفع الحمل البدني للاعبين، بينما كانت المرحلة الثانية تدريبات بالكرة.

علاء نبيل يحفز لاعبي منتخب الشباب

وتحدث علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، مع لاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، على هامش تدريبات اليوم، وأكد نبيل في حديثه مع اللاعبين، علي ثقته الكبيرة بهم لتقديم أداء ونتائج مشرفة تليق باسم مصر في كأس العالم.

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما 

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

 خط الدفاع: حمزة الدجوي،  نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.  

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

 

الجريدة الرسمية