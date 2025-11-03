الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرئيس مركز ديرب نجم قبل وفاته المفاجئة

الراحل المحاسب صلاح
الراحل المحاسب صلاح منصور سالم، فيتو

فارق المحاسب صلاح منصور سالم، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، محافظة الشرقية، الحياة بعد ساعات قليلة من عودته إلى منزله، حيث شعر بآلام شديدة مفاجئة في صدره وتوفي متأثرًا بأزمة قلبية. تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى أبو حماد المركزي، إلا أن جميع محاولات الأطباء لإنقاذ حياته باءت بالفشل، ليخسر المركز قيادته في ظروف صادمة.

وفاة صلاح سالم رئيس مركز ديرب نجم ومحافظ الشرقية ينعاه

أشرف على تنظيم مواقف سيارات الأجرة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

وكان الفقيد حتى الساعات الأخيرة من حياته يقود بنفسه الحملات الميدانية لرفع المخالفات، ومنع الباعة الجائلين من افتراش الأرصفة وحرم الطريق العام، كما أشرف على تنظيم مواقف سيارات الأجرة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود، وتيسير حركة الطلاب والركاب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

اشرف بنفسه على رفع المخالفات،فيتو
أشرف بنفسه على رفع المخالفات، فيتو

وفاته جاءت مفاجئة وسط تأدية واجبه 

وأكد المقربون منه أنه لم يكن يشعر بأي أعراض خطيرة قبل ذلك، وأن وفاته جاءت مفاجئة وسط تأدية واجبه العام، ما أثار حالة من الصدمة والحزن بين أهالي ديرب نجم وموظفي المركز، الذين فقدوا قيادته الصارمة والملتزمة.

كان قدوة في الانضباط والإخلاص والتفاني في أداء الواجب

ونعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الراحل، مؤكدًا أنه كان قدوة في الانضباط والإخلاص والتفاني في أداء الواجب، مشيرًا إلى ما قدمه من جهدٍ وعطاءٍ ممتد خلال سنوات خدمته الطويلة، حيث تولى مناصب قيادية عدة من بينها رئاسة مركز ومدينة الحسينية قبل توليه مسؤولية ديرب نجم.

<span style=
أشرف على تنظيم مواقف سيارات الأجرة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة،فيتو

ترك سيرة طيبة يشهد بها الجميع

وقال المحافظ في نعيه: "فقدنا اليوم أحد الكوادر المخلصة التي عملت بإخلاص لخدمة أبناء المحافظة، وترك سيرة طيبة يشهد بها الجميع من زملائه وأبناء المراكز التي خدمها".

وتقدم محافظ الشرقية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

