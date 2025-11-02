الري: مستعدون لموسم السيول ونحذر المواطنين من البناء على مخرات المياه

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة على استعداد تام لمواجهة السيول التي قد تتعرض لها بعض المحافظات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاستعدادات بدأت منذ سنوات طويلة ضمن خطة متكاملة لإدارة مياه الأمطار والسيول.

تحذير من التعدي على مخرات السيول

وأوضح “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن دور المواطنين أساسي في تجنب الكوارث من خلال عدم التعدي أو البناء على مخرات السيول، مؤكدًا أن السيول تختلف طبيعتها من منطقة إلى أخرى، إذ تسقط الأمطار بكميات كبيرة على الجبال، بينما قد تمر سنوات طويلة تصل إلى عشر سنوات دون تكرارها في نفس المكان.

البناء على المخرات خطر داهم

وأضاف متحدث وزارة الري أن بعض المواطنين يخطئون حين يعتقدون أن غياب الأمطار لفترات طويلة يعني إمكانية استغلال الأراضي أو البناء عليها، موضحًا أن هذا السلوك يمثل خطأ جسيمًا قد يؤدي إلى كوارث عند عودة الأمطار مرة أخرى.

مخرات السيول ملكية عامة لا يجوز التعدي عليها

وشدد المهندس محمد غانم على أن مخرات السيول تعتبر ملكية عامة لا يجوز البناء أو الزراعة أو أي نوع من أنواع التعدي عليها، مشيرًا إلى أن من يفعل ذلك يعرّض نفسه وأسرته للخطر المباشر، وقال محذرًا:"طبيعة السيول أنها قد تعود بعد عشر سنوات، لكنها حين تأتي لا ترحم.. لذلك يجب الحفاظ على المخرات وعدم التعدي عليها، فالتعدي خطر كبير".

