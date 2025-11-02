الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الري: مستعدون لموسم السيول ونحذر المواطنين من البناء على مخرات المياه

السيول، فيتو
السيول، فيتو

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة على استعداد تام لمواجهة السيول التي قد تتعرض لها بعض المحافظات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاستعدادات بدأت منذ سنوات طويلة ضمن خطة متكاملة لإدارة مياه الأمطار والسيول.

تحذير من التعدي على مخرات السيول

وأوضح “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن دور المواطنين أساسي في تجنب الكوارث من خلال عدم التعدي أو البناء على مخرات السيول، مؤكدًا أن السيول تختلف طبيعتها من منطقة إلى أخرى، إذ تسقط الأمطار بكميات كبيرة على الجبال، بينما قد تمر سنوات طويلة تصل إلى عشر سنوات دون تكرارها في نفس المكان.

البناء على المخرات خطر داهم

وأضاف متحدث وزارة الري أن بعض المواطنين يخطئون حين يعتقدون أن غياب الأمطار لفترات طويلة يعني إمكانية استغلال الأراضي أو البناء عليها، موضحًا أن هذا السلوك يمثل خطأ جسيمًا قد يؤدي إلى كوارث عند عودة الأمطار مرة أخرى.

مخرات السيول ملكية عامة لا يجوز التعدي عليها

وشدد المهندس محمد غانم على أن مخرات السيول تعتبر ملكية عامة لا يجوز البناء أو الزراعة أو أي نوع من أنواع التعدي عليها، مشيرًا إلى أن من يفعل ذلك يعرّض نفسه وأسرته للخطر المباشر، وقال محذرًا:"طبيعة السيول أنها قد تعود بعد عشر سنوات، لكنها حين تأتي لا ترحم.. لذلك يجب الحفاظ على المخرات وعدم التعدي عليها، فالتعدي خطر كبير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرى موسم السيول السيول مخرات المياه مخرات السيول المخرات

مواد متعلقة

محافظ أسوان يبحث الإجراءات المبكرة لمجابهة مخاطر السيول (صور)

34 سدا و10 جسور حماية وبحيرة تخزين، استعدادات محافظة أسيوط لمعركة السيول الشتوية

محافظ سوهاج يتفقد مخرات السيول بالكوثر وأخميم وساقلتة

الأكثر قراءة

الدوري الممتاز، سيراميكا يتأخر بهدف أمام بتروجت في الشوط الأول

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

الدوري الممتاز، سيراميكا يحقق ريمونتادا قاتلة ويفوز على بتروجت 2-1

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس جمهورية كرواتيا

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن حصر العقارات بالمدن والقرى

الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على روما 0/1 في الشوط الأول

أول تعليق من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع المصري بالدوري

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النداء في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة كبيرة في المجتمع

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية