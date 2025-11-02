أنغام ترفع علم مصر في حفلها بباريس

انطلق، منذ قليل، حفل النجمة أنغام في باريس وسط حضورا جماهيريا كبيرا تحت شعار صوت مصر.

وحرصت أنغام على رفع علم مصر في حفلها بباريس وسط تفاعل وتصفيق حار من الجمهور.

وقدمت أنغام خلال حفل باريس عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والكلاسيكية كما أنها قدمت أيضا أغانيها الجديدة.

وكانت الشركة المنظمة لحفل أنغام في باريس كشفت عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 50 يورو، لتصل إلى 438 يورو، ما يضمن فرصة للجماهير من مختلف الفئات لحضور الحفل المنتظر.

وفي نفس السياق، حفل أنغام في موسم الرياض بنسخته السادسة، شهد إقبالًا غير مسبوق، حيث توافد أكثر من 100 ألف شخص على منصة حجز التذاكر لحفل أنغام، وهو ما فاق كافة التوقعات.

