أعلنت منسقية اللاجئين في السودان، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن أرقام صادمة للانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون على أيدي مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

تقرير أممي يوثق جرائم الدعم السريع في مدينة الفاشر

وقالت المنسقية إنها سجلت أكثر من 100 حالة عنف جنسي و1300 إصابة برصاص القوات المسلحة خلال رحلة النزوح نحو مخيم طويلة.

وأفادت المنسقية في أحدث تقاريرها بنزوح 40 أسرة جديدة إلى مدينة طويلة، مشيرة إلى استمرار المخاطر التي تواجه النازحين الفارين من الفاشر رغم الصعوبات الأمنية والإنسانية المتزايدة.

ومن جهة أخرى، كشفت شبكة أطباء السودان عن استمرار احتجاز قوات الدعم السريع آلاف المدنيين داخل مدينة الفاشر ومنعهم من مغادرة المدينة، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويحد من قدرة المدنيين على الوصول إلى المساعدات الطبية والغذائية.

وشهدت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور واحدة من أشرس المعارك بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع منذ أشهر، حيث أدت الاشتباكات إلى نزوح آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية الطبية والخدمية، في وقت تحذر منظمات دولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في عمق دارفور.

