الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رمضان السيد يفجر مفاجأة عن ترتيب الأهلي في الدوري حال استمرار توروب لنهاية الموسم

ييس توروب، فيتو
ييس توروب، فيتو

وجه رمضان السيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات حادة للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، معتبرًا أنه لم يقدّم أي بصمة فنية منذ توليه المسؤولية، وأن أداء الفريق في تراجع واضح رغم الصفقات الجديدة.

وقال رمضان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "cbc" إن توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو.

 

مركز الأهلي في الدوري الممتاز نهاية الموسم

وأوضح رمضان السيد: "المدرب لم يضف أي جديد للأهلي، وإذا استمر حتى نهاية الموسم فالفريق لن يحتل مركزًا أفضل من الثامن في جدول الدوري، لأنه واحد من أسوأ المدربين الذين تولوا تدريب الفريق في السنوات الأخيرة".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "منذ قدوم توروب، لم نشاهد جملة تكتيكية واحدة أو خطة واضحة داخل الملعب، ولا حتى تنفيذ صحيح للكرات الثابتة، سواء من حيث الفكرة أو التوقيت".

أجنحة الأهلي غائبة تماما

وتابع قائلًا: "أجنحة الأهلي غائبة تمامًا، لا توجد محاولات للاختراق لا بشكل فردي ولا جماعي، والفريق يلعب بدون روح أو تنظيم. لست متفائلًا على الإطلاق بالأداء الحالي".

وأوضح رمضان السيد أن الأهلي بهذا المستوى لن يتمكن من الفوز ببطولة السوبر المصري المقبلة في الإمارات، مشيرًا إلى أن الزمالك يتفوق فنيًا في الوقت الحالي عن الأهلي، بل حتى فرق مثل سيراميكا كليوباترا وبيراميدز تقدم أداءً أفضل من الأهلي.

شخصية البطل غابت عن الأهلي

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي منذ بداية الموسم لم يظهر بالمستوى الذي يليق بتاريخه أو جماهيريته. الفريق يضم أنصاف نجوم، ولا توجد شخصية البطل داخل الملعب، وإذا لم يحدث تغيير جذري في الأداء والفكر الفني، فسيواجه الفريق موسمًا صعبًا للغاية".

الجريدة الرسمية