تحتاج البشرة إلى ترطيب مستمر خلال فصل الصيف لحمايتها من حرارة الطقس التى تؤثر على جمال البشرة ونضارتها وتجهدها كثيرا.

وتحرص الفتيات على ترطيب البشرة يوميا خلال الصيف مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تلطف البشرة وترطبها وتغذيتها.

قناع الزبادي والخيار لترطيب البشرة فى الصيف

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الزبادي والخيار لترطيب البشرة فى الصيف.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من الزبادي

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

1/2 ثمرة خيار مبشورة أو عصير الخيار

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، اخلطي الزبادي مع العسل جيدا.

أضيفي الخيار المبشور أو عصيره إلى الخليط وقلبي حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي القناع على بشرتك النظيفة باستخدام فرشاة أو بأطراف الأصابع.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم رشي القليل من الماء البارد لغلق المسام.

هذا القناع يرطب ويبرد البشرة بفضل محتواه من حمض اللاكتيك، ويعتبر مضاد للبكتيريا ومرطب طبيعي قوي، كما يهدئ البشرة ويقلل الاحمرار ويمنحها ترطيب عميق.

يستخدم القناع 2–3 مرات في الأسبوع.

يفضل وضعه مساء أو بعد التعرض للشمس.

يمكن حفظ القناع في الثلاجة لمدة يوم واحد لزيادة الإحساس بالبرودة.

قناع الزبادي والخيار لترطيب البشرة فى الصيف

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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