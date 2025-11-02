الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

ميلان
ميلان

أعلن مدربا فريقي ميلان وروما عن تشكيل الفريقين، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.

تشكيل ميلان ضد روما 

تشكيل روما أمام ميلان

تاريخ مواجهات ميلان وروما في جميع المسابقات

التقي ميلان ضد روما في عدد 202 مباراة في جميع المسابقات حقق ميلان الفوز في 85 مباراة مقابل 54 مباراة لروما وحسم التعادل 63 مباراة وأحرز ميلان 287 هدفا مقابل 230 هدفا لروما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميلان روما الدوري الإيطالي سان سيرو

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، تاريخ مواجهات ميلان ضد روما في جميع المسابقات

موعد مباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة

الأكثر قراءة

الدوري الممتاز، سيراميكا يتأخر بهدف أمام بتروجت في الشوط الأول

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام المصري بعد مرور 60 دقيقة

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس جمهورية كرواتيا

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

من تفسير محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة التكاثر وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية