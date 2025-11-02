الدوري الإيطالي، تاريخ مواجهات ميلان ضد روما في جميع المسابقات

يحتضن ملعب “سان سيرو” مباراة ميلان ضد روما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

وتستعرض السطور التالية تاريخ مواجهات ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي وجميع المسابقات قبل مواجهة الليلة.

وتلقي ميلان الخسارة فقط في أربع من آخر 18 مباراة ضد روما في جميع المسابقات بواقع 9 فوز 5 تعادل والخسارة في أربع مباريات متتالية بين مايو 2016 وأكتوبر 2017.

فيما شهدت آخر 10 مباريات تحقيق ميلان الفوز في 5 مباريات مقابل فوزين فقط لروما وحسم التعادل 3 مواجهات وأحرز ميلان 19 هدفا مقابل 14 هدفا لروما.

وجاء تاريخ المواجهات بالتفصيل بين ميلان وروما كالتالي:

تاريخ مواجهات ميلان وروما في جميع المسابقات

التقي ميلان ضد روما في عدد 202 مباراة في جميع المسابقات حقق ميلان الفوز في 85 مباراة مقابل 54 مباراة لروما وحسم التعادل 63 مباراة وأحرز ميلان 287 هدفا مقابل 230 هدفا لروما.

تاريخ لقاءات ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

وفي الدوري الإيطالي التقي الفريقان في عدد 180 مباراة حقق ميلان الفوز في 79 مباراة مقابل فوز روما في عدد 46 مباراة وحسم التعادل 55 مباراة وأحرز ميلان 259 هدفا مقابل 199 هدفا لروما.

تاريخ مواجهات ميلان وروما علي ملعب سان سيرو

والتقي روما مع ميلان علي ملعب سان سيرو في عدد 90 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق ميلان الفوز 49 مباراة مقابل 19 مباراة لروما وحسم التعادل 22 لقاء وأحرز ميلان 160 هدفا و90 لروما.

ويسعى ميلان اليوم الأحد للعودة إلى سكة الانتصارات بينما يأمل روما في استغلال البداية القوية لهذا الموسم للإنفراد بصدارة الكالتشيو بعد تعادل سقوط نابولي متصدر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن روما في فخ التعادل السلبي أمام كومو في الجولة العاشرة.

موعد مباراة ميلان ضد روما

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ميلان أمام روما في الدوري الإيطالي عند الساعة 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

