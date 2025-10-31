الجمعة 31 أكتوبر 2025
رياضة

جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة

نابولي، فيتو
ترتيب الدوري الإيطالي، يتقاسم نابولي وروما صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة التاسعة.

 

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة 

1- نابولي 21 نقطة
2- روما 21 نقطة
3- إنتر 18 نقطة
4- ميلان 18 نقطة
5- كومو 16 نقطة
6- بولونيا 15 نقطة
7- يوفنتوس 15 نقطة
8- كريمونيزي 14 نقطة
9- أتالانتا 13 نقطة
10- ساسولو 13 نقطة
11- لاتسيو 12 نقطة
12- أودينيزي 12 نقطة
13- تورينو 12 نقطة 
14- كالياري 9 نقاط
15- بارما 7 نقاط
16- ليتشي 6 نقاط
17- بيزا 5 نقاط
18- فيرونا 5 نقاط
19- فيورنتينا 4 نقاط
20- جنوى 3 نقاط

الجريدة الرسمية