جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة
ترتيب الدوري الإيطالي، يتقاسم نابولي وروما صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة التاسعة.
ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة
1- نابولي 21 نقطة
2- روما 21 نقطة
3- إنتر 18 نقطة
4- ميلان 18 نقطة
5- كومو 16 نقطة
6- بولونيا 15 نقطة
7- يوفنتوس 15 نقطة
8- كريمونيزي 14 نقطة
9- أتالانتا 13 نقطة
10- ساسولو 13 نقطة
11- لاتسيو 12 نقطة
12- أودينيزي 12 نقطة
13- تورينو 12 نقطة
14- كالياري 9 نقاط
15- بارما 7 نقاط
16- ليتشي 6 نقاط
17- بيزا 5 نقاط
18- فيرونا 5 نقاط
19- فيورنتينا 4 نقاط
20- جنوى 3 نقاط
