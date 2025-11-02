الأحد 02 نوفمبر 2025
رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال توسعات محطة "الشوش" السطحية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أعمال نهو ملاحظات توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية (الشوش) والتى تبلغ طاقتها التصميمية 900 لتر لكل ثانية، والتى نفذتها شركة المقاولات المصرية تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وذلك للتأكد من تنفيذ الاعمال بجودة عالية وطبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ لانهاء تلك الملاحظات فى التوقيتات المحددة تمهيدًا للاستلام النهائى للمحطة.

كما تفقد سير العمل بالمحطة للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة، لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة، والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية، وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه.


كما تفقد رئيس مياه سوهاج اعمال الاحلال والتجديد لخط طرد صرف صحى المزالوة بطول 5 آلاف متر قطر 630 ملى بمدينة سوهاج، حيث تم التنسيق مع محافظة سوهاج لإصدار التصريحات اللازمة لتنفيذ الاعمال تحت اشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال يناير من العام القادم بقيمة 75 مليون جنيه.

