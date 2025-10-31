أدى الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، صلاة الجمعة اليوم بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، حيث التقى عقب الصلاة عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكّدًا الحرص على التواصل المباشر مع الأهالي ومتابعة ما يخصهم من خدمات.

نائب محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بالعارف بالله ويلتقي المواطنين

وعقب ذلك، أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بالقيسارية الأثرية التاريخية، برفقة عدد من الشباب والمواطنين، لمتابعة حالة الأنشطة التجارية والتراثية داخل المنطقة، ومراجعة جهود تطويرها والحفاظ عليها باعتبارها أحد أهم معالم المدينة التاريخية.

وأكد نائب المحافظ خلال جولته أن الدولة مستمرة في دعم المشروعات التراثية وتطوير الأسواق القديمة بما يحقق الفائدة لأهالي سوهاج ويحافظ على الهوية التاريخية للمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.