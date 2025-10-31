الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بالعارف بالله ويلتقي المواطنين

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بالعارف بالله

أدى الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، صلاة الجمعة اليوم بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، حيث التقى عقب الصلاة عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكّدًا الحرص على التواصل المباشر مع الأهالي ومتابعة ما يخصهم من خدمات.

نائب محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بالعارف بالله ويلتقي المواطنين 

 

وعقب ذلك، أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بالقيسارية الأثرية التاريخية، برفقة عدد من الشباب والمواطنين، لمتابعة حالة الأنشطة التجارية والتراثية داخل المنطقة، ومراجعة جهود تطويرها والحفاظ عليها باعتبارها أحد أهم معالم المدينة التاريخية.

وأكد نائب المحافظ خلال جولته أن الدولة مستمرة في دعم المشروعات التراثية وتطوير الأسواق القديمة بما يحقق الفائدة لأهالي سوهاج ويحافظ على الهوية التاريخية للمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج الدكتور محمد عبد الهادى المشروعات التراثية نائب محافظ سوهاج مدينة سوهاج مسجد العارف بالله

الأكثر قراءة

هانيبال القذافي يستغيث بمصر والسعودية ويهدد بالانتحار

وفاة نجل القارئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد.. ووزير الأوقاف ينعيه

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

الأمن يكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بالمنيا وضبط قائدها

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة 12

أكسيوس: إسرائيل تخطر حماس بإخلاء مواقعها خلف الخط الأصفر

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الدعاء في الجمعة الثانية من جمادى الأولى

جمعة النور والبركة، الأزهر للفتوى يذكر بفضل الصلاة على النبي

معنى «دين القيمة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 بسورة البينة

المزيد
الجريدة الرسمية