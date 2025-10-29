افتتاح قصر ثقافة الطفل بمدينة سوهاج بعد تطويره

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، قصر ثقافة الطفل بمدينة سوهاج بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة التي شهدها المبنى خلال الفترة الماضية، وذلك وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية.

وتفقد وزير الثقافة والمحافظ أرجاء القصر بعد أعمال التطوير التي شملت رفع كفاءة المبنى وتجديد القاعات والمسرح وقاعات الأنشطة والورش الفنية، وتزويده بالتجهيزات التكنولوجية الحديثة، بما يتيح بيئة آمنة ومحفزة للإبداع والثقافة، وقد تضمن مشروع التطوير تحديث القاعات الداخلية وتجهيز مكتبة حديثة للأطفال، وإنشاء قاعات للفنون التشكيلية والأنشطة الثقافية، إلى جانب نادٍ للعلوم والكمبيوتر، ومسرح صغير للعروض الفنية والمواهب الشابة.

ويأتي افتتاح القصر فى إطار خطة وزارة الثقافة لتطويرها بمختلف محافظات الصعيد، وتوسيع قاعدة الأنشطة الموجهة للأطفال والنشء، بما يسهم في اكتشاف وتنمية المواهب الشابة ودعم الحراك الثقافي بالمحافظة، لإحياء الحركة الثقافية بالمحافظة، واكتشاف المواهب الشابة لأجيال المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.