الأربعاء 29 أكتوبر 2025
محافظ سوهاج يستقبل وزير الثقافة لافتتاح قصر ثقافة الطفل بعد تطويره

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء بمكتبه، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، خلال زيارته للمحافظة لافتتاح أعمال تطوير قصر ثقافة الطفل بمدينة سوهاج، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم البنية الثقافية وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف وتنمية المواهب لدى الأطفال والنشء.

محافظ سوهاج يستقبل وزير الثقافة في زيارته للمحافظة

 

ورحب المحافظ بالوزير والوفد المرافق له، مؤكدًا أن محافظة سوهاج تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة الثقافية والفنية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن تطوير قصر ثقافة الطفل يمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي بالمحافظة، ويخدم مئات الأطفال وأولياء الأمور من أبناء مدينة سوهاج والمراكز المجاورة.

 

من جانبه أشاد وزير الثقافة بجهود محافظة سوهاج في دعم الأنشطة الثقافية، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير قصور الثقافة والمكتبات العامة في مختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر الثقافة والفنون والوصول بالخدمة الثقافية إلى جميع فئات المجتمع.

