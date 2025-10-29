الأربعاء 29 أكتوبر 2025
محافظ سوهاج يفتتح حديقة ميدان الشهداء العامة بالمنشأة بعد تطويرها

افتتح اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، خلال جولة ميدانية له بمركز ومدينة المنشاة، حديقة ميدان الشهداء العامة بالمدينة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة وإتاحة متنفس حضاري وآمن للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس حاتم عمر مدير عام الطرق، ومسئولي التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة، ولفيف من أهالي وأبناء مدينة المنشاة.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة بالمناطق الحضرية، مشيرًا إلى أن تطوير وتوسعة الحديقة جاء ليواكب الطابع الجمالي للميدان والمنطقة المحيطة، ويخدم أهالي مدينة المنشاة والقرى المجاورة، لتكون متنفسًا طبيعيًا للأسر والأطفال.

وتفقد "سراج" أعمال التطوير التي شملت توسعة الحديقة العامة بميدان الشهداء والمنطقة المحيطة مضاءة بتقنية "الليد"، وزيادة عدد مقاعد الجلوس، وتكثيف أعمال التشجير والزراعة التجميلية، إلى جانب تطوير شبكة الإضاءة العامة بما يحقق الأمن والجمال للمكان ليلًا.

وأشاد المحافظ بمستوى الأعمال المنفذة، موجهًا بمتابعة أعمال الصيانة الدورية للحديقة للحفاظ على مظهرها الحضاري واستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ شارع عبد المنعم رياض، أحد الشوارع الحيوية بالمدينة، والذي يمتد من ميدان الشهداء وحتى مدخل المدينة بطول 7 كيلو متر، وقد وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة، على أن يتم البدء في أعمال الرصف مع بداية نوفمبر المقبل ولمدة 60 يوما للانتهاء من كافة الأعمال، ثم باقي طرق وشوارع المدينة تباعا، مع الاهتمام بالإضاءة العامة للشوارع، بما يتماشى مع المظهر الحضاري والهوية البصرية للمحافظة.

