محافظ سوهاج و"تنمية الصعيد" يوقعان 3 بروتوكولات لإقامة مشروعات زراعية وصناعية

وقّع اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، واللواء المهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، ثلاثة بروتوكولات تعاون لإنشاء وتشغيل عدد من المشروعات الزراعية والصناعية الجديدة بنطاق المحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات الهيئة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ سوهاج هيئة تنمية الصعيد يوقعان 3 بروتوكولات لإقامة مشروعات زراعية وصناعية جديدة

وتتضمن البروتوكولات الثلاثة إنشاء مصنع لتجفيف البصل والثوم بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر على مساحة 20 فدانًا تقريبًا، وإنشاء مصنع للمصبعات الخشبية والأعلاف بحي الكوثر، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل مشروعي إنتاج شتلات المحاصيل الزراعية وتجفيف الطماطم والخضراوات بمركز دار السلام.

وأكد المحافظ أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار التعاون المشترك بين محافظة سوهاج وهيئة تنمية الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمًا لجهود الدولة في تنمية محافظات الصعيد، وتعزيز الصناعات الزراعية والغذائية التي تحقق قيمة مضافة للإنتاج المحلي وتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار "سراج" إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة مثل البصل والثوم والطماطم، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ومستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن توقيع هذه البروتوكولات يعكس حرص الهيئة على دعم التنمية الصناعية والزراعية بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتولى تمويل وتنفيذ المشروعات والإشراف الكامل على أعمال الإنشاء والتشغيل، فيما توفر محافظة سوهاج الأراضي كاملة المرافق والتراخيص اللازمة.

وأضاف مصطفى أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمارات في مجالات التصنيع الزراعي والخدمات المرتبطة به، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بالمحافظة، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف التوسع في إقامة مشروعات جديدة بمحافظة سوهاج خلال المرحلة المقبلة.

وتمثل هذه البروتوكولات نموذجًا للتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية وهيئة تنمية الصعيد، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة لخدمة أهالي الصعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.