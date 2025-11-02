لجنة الخطة الاستراتيجية بجامعة القناة السويس تواصل عقد اجتماعات وضع خطة 2030

تواصل جامعة قناة السويس خطواتها الحثيثة نحو استكمال إعداد خطتها الاستراتيجية (2025 – 2030)، حيث عقد فريق إعداد الخطة اجتماعه الدوري لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتطوير الأهداف والغايات والأنشطة التنفيذية، بما يعزز مكانة الجامعة ضمن مؤسسات التعليم العالي المتميزة محليًا وإقليميًا.

ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي

جاء الاجتماع في إطار التوجه المستمر للجامعة نحو ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي، ومواكبة التحولات الحديثة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وذلك برعاية ودعم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أشار إلى أن مجلس الجامعة قد اعتمد الرؤية والرسالة الخاصة بالخطة الاستراتيجية الجديدة، والتي تجسد تطلعات الجامعة نحو الريادة في بناء مجتمع معرفي يعتمد على الابتكار، والتعليم الذكي، والبحث العلمي المتقدم، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحقيق رؤية مصر 2030

وأكد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية، أن الاجتماع جاء استكمالًا لسلسلة من اللقاءات الهادفة إلى بلورة الأهداف والغايات التفصيلية للخطة، وضمان توافقها مع أولويات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى نهجًا علميًا ومنهجيًا في التخطيط يعتمد على المشاركة الواسعة وقياس الأداء المستمر بما يحقق التطوير المؤسسي المستدام.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل الدور المجتمعي للجامعة وتعزيز ارتباطها بالبيئة المحيطة من خلال مشروعات ومبادرات تنموية تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات المجتمع، مؤكدة أن الخطة تمثل خارطة طريق لتحقيق جامعة أكثر تميزًا واستدامة في الأعوام المقبلة.

ويأتي استمرار انعقاد لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية تأكيدًا على التزام جامعة قناة السويس ببناء مستقبل مؤسسي يقوم على الابتكار، والشراكات الفاعلة، والجودة الشاملة، بما يرسخ مكانتها كجامعة رائدة تسهم بفاعلية في تحقيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

