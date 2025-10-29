جامعة القناة تكرم جمال المصري الفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة

كرّم مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور، الدكتور جمال محمد أحمد المصري، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومدير مركز النشر الدولي بالجامعة، لفوزه بجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة في المجالات الزراعية لعام 2024، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في مجالات البحث العلمي وخدمة التنمية.

أبرز الحضور خلال مراسم التكريم

جاء التكريم بحضور وتحت إشراف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث قدّم القطاع درع جامعة قناة السويس إلى الدكتور جمال المصري، في احتفالية جسّدت اعتزاز الجامعة بما يحققه أبناؤها من إنجازات علمية رفيعة.

وشارك في مراسم التكريم الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى جانب الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، وشريف فاروق، أمين عام الجامعة.

رسالة شكر الدكتور جمال المصرى

وخلال كلمته، أعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، عن خالص تهانيه وتقديره للدكتور جمال المصري، مؤكدًا أن هذا الفوز يُعد مصدر فخر واعتزاز لجامعة قناة السويس، ويُجسد نجاح منظومة البحث العلمي بالجامعة في رفد الوطن بعلماء متميزين يسهمون في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الدكتور جمال المصري يُعد نموذجًا مشرفًا للباحث المصري المبدع الذي استطاع أن يرفع اسم الجامعة في المحافل العلمية الدولية، مشيدًا بإسهاماته الرائدة في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم الزراعة والبيئة والمجتمع.

وأكد رئيس الجامعة أن إنجازات الدكتور جمال المصري تسهم في تعزيز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل دعمها الكامل للباحثين والعلماء لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في مختلف المجالات العلمية.

يُذكر أن الدكتور جمال محمد المصري هو الأول الذي يتوج بهذه الجائزة المرموقة منذ إنشائها وحتى الآن على مستوى الجامعة، وهو حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة قناة السويس، وماجستير الهندسة من معهد العلوم البيئية والبنية التحتية بهولندا، ودرجة الدكتوراه بإشراف مشترك بين جامعة ماكجيل بكندا وجامعة قناة السويس.

وتم إيفاده في العديد من المهمات العلمية إلى دول مثل النرويج، أيرلندا، اليابان، إنجلترا، فرنسا، وإسبانيا، حيث حظي بمكانة مرموقة في أعرق المؤسسات البحثية والعلمية الدولية.

وسبق أن حصل على جائزة الدولة للتفوق العلمي في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2017 من وزارة التعليم العالي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما يُصنف الدكتور جمال المصري ضمن أفضل 1% من الباحثين على مستوى العالم وواحدًا من أكثر الباحثين استشهادًا بأبحاثهم في مجال العلوم الزراعية لسبعة أعوام متتالية (2017 – 2023) وفق تصنيف Clarivate Analytics التابع لشبكة العلوم Web of Science، وهي الجهة الدولية المعتمدة لتقييم الأداء العلمي للباحثين عالميًا — في إنجاز يُعد فخرًا لجامعة قناة السويس ولمصر بأكملها.

